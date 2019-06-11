Прекращение дела журналиста Голунова стоило постов двум генералам

Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня по подозрению в причастности к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье. Позже МВД опубликовало фотографии, которые якобы были сделаны в квартире Ивана, однако позже публикацию в ведомстве назвали ошибочной и начали служебную проверку. Через несколько дней суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Сам журналист настаивал, что наркотики ему подбросили. На изъятых у него пакетиках с наркотиками не оказалось его отпечатков, а в смывах с рук и срезах ногтей не обнаружено следов наркотических веществ.