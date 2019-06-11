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Posted 11 июня 2019, 15:03

Published 11 июня 2019, 15:03

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Прекращение дела журналиста Голунова стоило постов двум генералам

11 июня 2019, 15:03
Фото: Иван Голунов / www.facebook.com
Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено, сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.

Дело, по его словам, прекращено из-за недоказанного факта его участия в совершении преступления. Уже сегодня Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, сообщил Колокольцев.

Кроме этого, глава МВД будет ходатайствовать об увольнении начальника УВД по Западному административному округу генерал-майора полиции Андрея Пучкова и главы московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Сотрудники, которые задерживали Голунова, временно отстранены от работы.

Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня по подозрению в причастности к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье. Позже МВД опубликовало фотографии, которые якобы были сделаны в квартире Ивана, однако позже публикацию в ведомстве назвали ошибочной и начали служебную проверку. Через несколько дней суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Сам журналист настаивал, что наркотики ему подбросили. На изъятых у него пакетиках с наркотиками не оказалось его отпечатков, а в смывах с рук и срезах ногтей не обнаружено следов наркотических веществ.

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