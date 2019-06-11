Омич через суд добился от Россоюза автостраховщиков компенсации в 805 тыс рублей

После аварии, которая случилась на пересечении улиц Учебной и Маяковского, омича доставили в больницу, где у него диагностировали травматический шок, множественные ссадины, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа и перелом трех костей таза. Как уточнили изданию в суде, за полученные травмы горожанин должен был получить 67.15% от предельного размера страховой выплаты по договору ОСАГО, однако на момент аварии у водителя не было этого полиса страхования.