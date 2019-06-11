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Posted 11 июня 2019, 13:03

Published 11 июня 2019, 13:03

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омич через суд добился от Россоюза автостраховщиков компенсации в 805 тыс рублей

Омич через суд добился от Россоюза автостраховщиков компенсации в 805 тыс рублей

11 июня 2019, 13:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Кировский районный суд Омска обязал Российский союз автостраховщиков выплатить практически тройную компенсацию пострадавшему в ДТП жителю Омска, сообщает «СуперОмск».

После аварии, которая случилась на пересечении улиц Учебной и Маяковского, омича доставили в больницу, где у него диагностировали травматический шок, множественные ссадины, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа и перелом трех костей таза. Как уточнили изданию в суде, за полученные травмы горожанин должен был получить 67.15% от предельного размера страховой выплаты по договору ОСАГО, однако на момент аварии у водителя не было этого полиса страхования.

В этом случае, по закону, выплаты омичу должен был осуществить РСА, однако в установленный срок пострадавший в аварии омич компенсации не получил. Претензию с требованием осуществить компенсационную выплату союз также проигнорировал. Тогда мужчина обратился за помощью в суд.

«Сумма компенсационной выплаты, исходя из повреждений, составляет 335 тысяч 750 рублей. Плюс истец потребовал взыскать с РСА неустойку из расчета 1% в день за каждый день просрочки, а также штраф в 50% от размера взысканной судом компенсационной выплаты», — прокомментировали ситуацию изданию в Кировском районном суде.

Заседание суда представители РСА тоже проигнорировали, но адвокат истца и представитель прокуратуры требования омича поддержали. Суд частично удовлетворил требования горожанина и обязал Российский союз автостраховщиков выплатить 335 тыс 250 рублей в качестве компенсации за полученные травмы, штраф в 167 тыс 625 рублей и неустойку в сумме 301 тыс 725 рублей. Всего союз должен выплатить омичу почти 805 тыс рублей.

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