Олега Полуэктова лишили полномочий члена правления омского «Плюс Банка»

Правление «Плюс Банка» Олег Полуэктов возглавлял с 2011 года, в 2012 году вошел в совет директоров организации. В декабре 2018 года Полуэктова назначили советником председателя правления. Банк был основан в Омске в 1990 году, в 2014 году его перерегистрировали в Москве.