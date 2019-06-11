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Posted 11 июня 2019, 14:09

Published 11 июня 2019, 14:09

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Олега Полуэктова лишили полномочий члена правления омского «Плюс Банка»

Олега Полуэктова лишили полномочий члена правления омского «Плюс Банка»

11 июня 2019, 14:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Полномочия Олега Полуэктова в качестве члена правления ПАО «Плюс Банк» были досрочно прекращены. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

Все шестеро членов совета директоров ПАО «Плюс Банк» проголосовали за прекращение его полномочий с 10 июня текущего года. Теперь его место займет Айжан Мусина, за кандидатуру которой также проголосовали шестеро членов совета директоров. О причинах таких кадровых решений на сайте не сообщается.

Отметим, что Полуэктов все еще числится в документах банка как президент «Омского Банковского Союза», член правления «Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства» и советник председателя правления ПАО «Плюс Банк».

Правление «Плюс Банка» Олег Полуэктов возглавлял с 2011 года, в 2012 году вошел в совет директоров организации. В декабре 2018 года Полуэктова назначили советником председателя правления. Банк был основан в Омске в 1990 году, в 2014 году его перерегистрировали в Москве.

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