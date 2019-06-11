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Posted 11 июня 2019, 12:21

Published 11 июня 2019, 12:21

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Обанкротившийся «РоКАС» Шушубаева продает два земельных участка за 135 млн рублей

Обанкротившийся «РоКАС» Шушубаева продает два земельных участка за 135 млн рублей

11 июня 2019, 12:21
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Арбитражный управляющий предприятия-банкрота ООО «РоКАС» Александр Трофимов выставил на аукцион два земельных участка в селе Троицкое Омского района. Информация размещена на площадке электронных торгов по продаже имущества должников.

Первый лот — земельный участок общей площадью 492.7 тыс кв. метров. Стартовая цена продажи — 134.6 млн рублей. Земля предназначена для среднеэтажной жилой застройки.

Второй участок — площадью 195 кв. метров. Начальная цена — 153.4 тыс рублей. Вид разрешенного использования — обслуживание жилой застройки.

Подать заявки и внести задаток можно до 24 июня. Аукцион состоится 27 июня.

Напомним, компания «РоКАС» являлась застройщиком микрорайона «Ясная Поляна» и вела работы на деньги дольщиков. Фактическим руководителем предприятия был депутат Законодательного Собрания Омской области Хабулда Шушубаев, которого в 2018 году суд приговорил к 4.5 годам лишения свободы. Его признали виновным в растрате более 100 млн рублей дольщиков.

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