Обанкротившийся «РоКАС» Шушубаева продает два земельных участка за 135 млн рублей

Posted 11 июня 2019, 12:21
Published 11 июня 2019, 12:21
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Первый лот — земельный участок общей площадью 492.7 тыс кв. метров. Стартовая цена продажи — 134.6 млн рублей. Земля предназначена для среднеэтажной жилой застройки.
Второй участок — площадью 195 кв. метров. Начальная цена — 153.4 тыс рублей. Вид разрешенного использования — обслуживание жилой застройки.
Подать заявки и внести задаток можно до 24 июня. Аукцион состоится 27 июня.
Напомним, компания «РоКАС» являлась застройщиком микрорайона «Ясная Поляна» и вела работы на деньги дольщиков. Фактическим руководителем предприятия был депутат Законодательного Собрания Омской области Хабулда Шушубаев, которого в 2018 году суд приговорил к 4.5 годам лишения свободы. Его признали виновным в растрате более 100 млн рублей дольщиков.