Обанкротившийся «РоКАС» Шушубаева продает два земельных участка за 135 млн рублей

Напомним, компания «РоКАС» являлась застройщиком микрорайона «Ясная Поляна» и вела работы на деньги дольщиков. Фактическим руководителем предприятия был депутат Законодательного Собрания Омской области Хабулда Шушубаев, которого в 2018 году суд приговорил к 4.5 годам лишения свободы. Его признали виновным в растрате более 100 млн рублей дольщиков.