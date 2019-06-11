Нескольких омских школьников заподозрили в списывании на ЕГЭ

Posted 11 июня 2019,, 02:16
Published 11 июня 2019,, 02:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Куратор ситуационного центра наблюдения Элеонора Перистых поделилась, что на сегодняшний день в списывании были заподозрены пятеро выпускников. Вычисляют таких ребят, обращая внимание на странные движения и позы, нетипичные для работы. В таких случаях волонтеры ставят метку «подозрение на списывание».
При этом куратор не пояснила, каким образом происходит проверка честности школьника, попавшего под подозрение, как ребенок может реабилитировать себя в глазах наблюдателей и комиссии, а также может ли странное поведение быть следствием стресса и нервного напряжения.
Хотя есть и доказанные факты попыток школьников схитрить. Так, ученик омской школы № 120 попытался на ЕГЭ по физике пронести в носке телефон, но попался с поличным. Результаты экзаменов еще 14 учеников были аннулированы, когда выяснилось, что они выложили в интернет варианты экзаменационных заданий. Пройти ЕГЭ они смогут лишь в следующем году.
Напомним, бывшая завкафедрой политологии ОмГУ Инна Ветренко весьма резко отозвалась об ЕГЭ, тем самым выразив отношение родителей и самих школьников к данной системе. По ее словам, социальное расслоение и неравенство начинаются с этого этапа школьной скамьи, когда, казалось бы, при равных правах на бесплатное образование далеко не все семьи могут позволить себе оплату подготовки ребенка к ЕГЭ.