Нескольких омских школьников заподозрили в списывании на ЕГЭ

Напомним, бывшая завкафедрой политологии ОмГУ Инна Ветренко весьма резко отозвалась об ЕГЭ, тем самым выразив отношение родителей и самих школьников к данной системе. По ее словам, социальное расслоение и неравенство начинаются с этого этапа школьной скамьи, когда, казалось бы, при равных правах на бесплатное образование далеко не все семьи могут позволить себе оплату подготовки ребенка к ЕГЭ.