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Posted 11 июня 2019,, 02:16

Published 11 июня 2019,, 02:16

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Нескольких омских школьников заподозрили в списывании на ЕГЭ

11 июня 2019, 02:16
В Омской области идет процесс итоговой государственной аттестации — школьники сдают единые экзамены, а за чистотой проведения испытаний следят волонтеры, не только лично присутствуя в аудиториях, но и отсматривая видео со всех камер в режиме реального времени, сообщает «12 канал».

Куратор ситуационного центра наблюдения Элеонора Перистых поделилась, что на сегодняшний день в списывании были заподозрены пятеро выпускников. Вычисляют таких ребят, обращая внимание на странные движения и позы, нетипичные для работы. В таких случаях волонтеры ставят метку «подозрение на списывание».

При этом куратор не пояснила, каким образом происходит проверка честности школьника, попавшего под подозрение, как ребенок может реабилитировать себя в глазах наблюдателей и комиссии, а также может ли странное поведение быть следствием стресса и нервного напряжения.

Хотя есть и доказанные факты попыток школьников схитрить. Так, ученик омской школы № 120 попытался на ЕГЭ по физике пронести в носке телефон, но попался с поличным. Результаты экзаменов еще 14 учеников были аннулированы, когда выяснилось, что они выложили в интернет варианты экзаменационных заданий. Пройти ЕГЭ они смогут лишь в следующем году.

Напомним, бывшая завкафедрой политологии ОмГУ Инна Ветренко весьма резко отозвалась об ЕГЭ, тем самым выразив отношение родителей и самих школьников к данной системе. По ее словам, социальное расслоение и неравенство начинаются с этого этапа школьной скамьи, когда, казалось бы, при равных правах на бесплатное образование далеко не все семьи могут позволить себе оплату подготовки ребенка к ЕГЭ.

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