Главы омских муниципальных районов увеличили свои годовые доходы

За предыдущий год уровень дохода районных руководителей стал выше. Тройку миллионеров открывает глава Омского района Геннадий Долматов, задекларировавший 3.6 млн рублей дохода. По сравнению с 2017 годом он заработал на 1.3 млн рублей больше.