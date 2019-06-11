Главы омских муниципальных районов увеличили свои годовые доходы

Posted 11 июня 2019, 02:39
Published 11 июня 2019, 02:39
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
За предыдущий год уровень дохода районных руководителей стал выше. Тройку миллионеров открывает глава Омского района Геннадий Долматов, задекларировавший 3.6 млн рублей дохода. По сравнению с 2017 годом он заработал на 1.3 млн рублей больше.
На втором месте оказался глава Называевского района Николай Стапцов с доходом 2.6 млн рублей. А третье место отошло главе Любинского района Абаю Ракимжанову. Он указал доход в 2.5 млн рублей.
Самым «бедным» руководителем стал глава Саргатского района Николай Хохлов. Его доход за 2018 год не превысил 473 тыс рублей.
Умолчать о своем заработке в прошлом году решили двое руководителей — главы Нижнеомского района Анатолий Стадников и Одесского района Валерий Корнейчик.