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Posted 11 июня 2019, 02:39

Published 11 июня 2019, 02:39

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Главы омских муниципальных районов увеличили свои годовые доходы

Главы омских муниципальных районов увеличили свои годовые доходы

11 июня 2019, 02:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главы муниципальных районов Омской области обнародовали свои доходы за 2018 год, показав весьма нескромный уровень достатка для сельской местности.

За предыдущий год уровень дохода районных руководителей стал выше. Тройку миллионеров открывает глава Омского района Геннадий Долматов, задекларировавший 3.6 млн рублей дохода. По сравнению с 2017 годом он заработал на 1.3 млн рублей больше.

На втором месте оказался глава Называевского района Николай Стапцов с доходом 2.6 млн рублей. А третье место отошло главе Любинского района Абаю Ракимжанову. Он указал доход в 2.5 млн рублей.

Самым «бедным» руководителем стал глава Саргатского района Николай Хохлов. Его доход за 2018 год не превысил 473 тыс рублей.

Умолчать о своем заработке в прошлом году решили двое руководителей — главы Нижнеомского района Анатолий Стадников и Одесского района Валерий Корнейчик.

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