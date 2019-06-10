В омском УФАС назвали законным выбор регоператора по обращению с ТКО

Posted 10 июня 2019, 14:10
Published 10 июня 2019, 14:10
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В надзорном органе сообщили, что проверка не выявила никаких нарушений при проведении Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области конкурсного отбора регоператора по обращению с ТКО. На торги поступила только одна заявка от ООО «Магнит», с которым впоследствии и было заключено соглашение.
В ведомстве отметили, что, несмотря на то, что на момент подачи заявки у компании не было лицензии на сбор, сортировку и уничтожение отходов, она могла претендовать на контракт на законных основаниях.
«Такую лицензию юридическое лицо должно иметь с момента фактического осуществления деятельности в качестве регионального оператора», — пояснили в региональном УФАС, подчеркнув, что контролировать наличие лицензии должны территориальные органы Росприроднадзора.
В аукционах, которые проводило ООО «Магнит» на определение компании, которая будет транспортировать ТКО на территории региона, также не было выявлено нарушений антимонопольного законодательства.
«Что касается тарифов и размера платы в сфере обращения ТКО, полномочия по определению цен (тарифов) и контролю в установленной сфере деятельности осуществляет ФАС России. Территориальные управления ФАС России такими полномочиями не наделены, — сообщили в ведомстве. — Обращения граждан в части несогласия с указанными тарифами направлены в ФАС России для рассмотрения по подведомственности».