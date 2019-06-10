gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2019, 14:10

Published 10 июня 2019, 14:10

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В омском УФАС назвали законным выбор регоператора по обращению с ТКО

В омском УФАС назвали законным выбор регоператора по обращению с ТКО

10 июня 2019, 14:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе омского Управления федеральной антимонопольной службы отчитались о результатах проверки после жалоб омичей на регоператора по обращению с ТКО.

В надзорном органе сообщили, что проверка не выявила никаких нарушений при проведении Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области конкурсного отбора регоператора по обращению с ТКО. На торги поступила только одна заявка от ООО «Магнит», с которым впоследствии и было заключено соглашение.

В ведомстве отметили, что, несмотря на то, что на момент подачи заявки у компании не было лицензии на сбор, сортировку и уничтожение отходов, она могла претендовать на контракт на законных основаниях.

«Такую лицензию юридическое лицо должно иметь с момента фактического осуществления деятельности в качестве регионального оператора», — пояснили в региональном УФАС, подчеркнув, что контролировать наличие лицензии должны территориальные органы Росприроднадзора.

В аукционах, которые проводило ООО «Магнит» на определение компании, которая будет транспортировать ТКО на территории региона, также не было выявлено нарушений антимонопольного законодательства.

«Что касается тарифов и размера платы в сфере обращения ТКО, полномочия по определению цен (тарифов) и контролю в установленной сфере деятельности осуществляет ФАС России. Территориальные управления ФАС России такими полномочиями не наделены, — сообщили в ведомстве. — Обращения граждан в части несогласия с указанными тарифами направлены в ФАС России для рассмотрения по подведомственности».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика