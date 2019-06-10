В Омске с 1 января отловленных собак будут стерилизовать и отпускать на волю

Сегодня в Омске состоялась первая пресс-конференция нового директора БУ «Спецавтохозяйство» Евгения Вольфа. Напомним, на этом посту он сменил Валерию Бегму, которая бойкотировала отлов бездомных собак с помощью снотворных препаратов, пытаясь перейти к работе сетями. При новом руководителе САХ вернулся к прежнему методу и стал ловить минимум вдвое больше животных. В то же время заявляется, что об их усыплении речи не идет — всех собак содержат и лечат в САХе, для них строят новые вольеры.