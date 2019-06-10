В Омске с 1 января отловленных собак будут стерилизовать и отпускать на волю

Posted 10 июня 2019, 07:59
Published 10 июня 2019, 07:59
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Сегодня в Омске состоялась первая пресс-конференция нового директора БУ «Спецавтохозяйство» Евгения Вольфа. Напомним, на этом посту он сменил Валерию Бегму, которая бойкотировала отлов бездомных собак с помощью снотворных препаратов, пытаясь перейти к работе сетями. При новом руководителе САХ вернулся к прежнему методу и стал ловить минимум вдвое больше животных. В то же время заявляется, что об их усыплении речи не идет — всех собак содержат и лечат в САХе, для них строят новые вольеры.
Однако эта практика должна прекратиться с 1 января 2020 года, когда начнут действовать все положения нового федерального закона. Он прямо предписывает запрет на усыпление отловленных животных. Учреждение не сможет содержать их на всем протяжении жизни, соответственно, должно прийти к тому, чтобы лечить их, стерилизовать и отпускать на волю.
Сотрудник департамента городского хозяйства Егор Гришаев, курирующий работу САХ, подтвердил, что подготовка к этому уже идет.
«В федеральном законе прописано, что собаки будут отлавливаться, содержаться, кастрироваться и в дальнейшем возвращаться в ту среду, где отлавливались», — сообщил он.
По его словам, правительство Омской области, региональные министерство сельского хозяйства и ГУ ветеринарии к концу года должны разработать порядок деятельности по отношению к животным, где все это будет регламентировано. Пока создана только рабочая группа по его составлению.
«Положения распространяются на все субъекты, поэтому к 1 января должен быть разработан порядок», — отметил он.
По словам Вольфа, САХ с помощью волонтеров уже закупил отличительные бирки для учета здоровых собак и занимается их стерилизацией. В перспективе на этих услугах планируют даже зарабатывать.