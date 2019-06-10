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Posted 10 июня 2019, 09:18

Published 10 июня 2019, 09:18

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В анализах и на руках журналиста Голунова не найдено следов наркотиков

10 июня 2019, 09:18
Фото: www.instagram.com / yurydud
Эксперты не нашли следов наркотических средств на руках журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Также ранее об отрицательном тесте на наркотики заявлял внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, пишет РИА «Новости».

Напомним, о задержании Голунова стало известно в пятницу, 7 июня. При досмотре у мужчины обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза позже показала, что это наркотик мефедрон. Также в доме у журналиста обнаружили еще три пакета с порошкообразным веществом и весы. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело.

Сам журналист заявляет, что наркотик ему подбросили. Расследование взяли под контроль московский главк МВД и Генпрокуратура. Лично изучит дело и помощник президента РФ Антон Кобяков. Найденным в квартире Голунова наркотиком оказался кокаин массой более пяти граммов.

МВД ответило на вопросы СМИ и опровергло заявление о том, что полицейские избили журналиста. В больнице при госпитализации подтвердили наличие лишь ссадины на спине и гематомы в области глаза. По решению суда сейчас Голунов отправлен под домашний арест.

#Новости#Журналист#Общество#Дело Голунова
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