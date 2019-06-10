В анализах и на руках журналиста Голунова не найдено следов наркотиков

Напомним, о задержании Голунова стало известно в пятницу, 7 июня. При досмотре у мужчины обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза позже показала, что это наркотик мефедрон. Также в доме у журналиста обнаружили еще три пакета с порошкообразным веществом и весы. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело.