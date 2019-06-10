Стало известно, почему сирота из Омска до сих пор не получил свое жилье

Posted 10 июня 2019, 13:35
Published 10 июня 2019, 13:35
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
«В порядке очередности Виталий Кудеринов будет обеспечен жилым помещением», — заверили в ведомстве.
Долгое получение жилья, по сообщению ведомства, обусловлено нормативом по закупке квартир для выпускников детских домов. Сейчас для сирот приобретается 25% от общего числа квартир в многоквартирном доме, чего недостаточно, чтобы дети-сироты вовремя получили положенное по закону жилье.
«Правительством Омской области в областной парламент внесен проект. Предлагается изменить 25-процентную норму по приобретению жилых помещений для сирот от общего количества квартир в многоквартирном доме. Отмена действующего норматива значительно увеличит количество жилых помещений, которые могут быть потенциально приобретены для детей-сирот», — сообщили в региональном министерстве образования.
В ведомстве также сообщили, что на покупку жилья для выпускников детдомов из федерального и областного бюджетов средства направляются и осваиваются в полном объеме. В областном бюджете на это заложено более 316.3 млн рублей — это на 32.7 млн больше, чем в 2018 году.
«С начала года по итогам объявленных аукционов заключено 46 госконтрактов на приобретение жилых помещений, до конца года предстоит приобретение еще порядка 180 квартир. С 2012 года сиротам предоставлено 2 280 жилых помещений», — сообщили Городу55 в ведомстве.
Сегодня в новостном выпуске «Первого канала» молодой омич рассказал, что с 2014 года стоит в очереди на жилье как сирота, однако до сих пор не получил квартиру.