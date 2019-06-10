Стало известно, почему сирота из Омска до сих пор не получил свое жилье

В ведомстве также сообщили, что на покупку жилья для выпускников детдомов из федерального и областного бюджетов средства направляются и осваиваются в полном объеме. В областном бюджете на это заложено более 316.3 млн рублей — это на 32.7 млн больше, чем в 2018 году.