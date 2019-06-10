Специалисты рассказали, в какие дни недели ездить по Омску в маршрутках опаснее всего

Posted 10 июня 2019, 11:40
Published 10 июня 2019, 11:40
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Совещание было проведено из-за того, что от пассажиров начало увеличиваться число жалоб.
Начальник отдела автодорожного надзора по Омской области Геннадий Чебейко сообщил, что с начала года по вине водителей лицензированных частных перевозчиков случилось 11 ДТП, где пострадало 23 человека. В прошлом году за это же время случилось 12 аварий, где пострадали 30 человек и 12 человек погибли. Несмотря на то, что в этом году количество аварий с пострадавшими уменьшилось на одну, на 30% увеличилось число ДТП по вине частных перевозчиков.
«Что касается жалоб на оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров, то за пять месяцев 2019 года поступило более ста заявлений от граждан. Подавляющее большинство жалоб касается взаимоотношений водителя и пассажира при расчетах за проезд в транспорте: не принимают банковские карты, нет сдачи с крупных купюр, высаживают не на остановках, грубое обращение», — подчеркнул Чебейко, отметив, что по обеим проблемам с водителями маршруток следует проводить отдельный разговор.
Заместитель начальника отдела ОГИБДД УВД РФ статистику аварий подтвердил и рассказал, что за тот же период 815 раз на маршрут вышли неисправные автобусы, 29 раз горожан возили на маршрутках, не прошедших техосмотр.
Также в ГИБДД подсчитали, когда на дорогах города чаще всего случаются аварии. Неблагоприятными стали вторник и четверг, при этом большая часть аварий случается с 9 до 12 часов утра и с 6 до 9 часов вечера.
Частный перевозчик Вячеслав Доронкин заявил, что с водителями регулярно проводятся инструктажи, конфликты чаще всего решаются без привлечения МУГАДН или департамента транспорта. Однако пассажиры также должны помнить свои обязанности и стараться не создавать конфликтных ситуаций.
«Сегодня утром принимаю звонок от школьника, который достаточно умеренным голосом в нескольких словах описал ситуацию, в которой он уверен, что прав. Выслушав его, я тоже понял, что прав пассажир, а не наш водитель. Вежливо говорю парню: „Сообщите номер автобуса. Сейчас разберемся“, и так как под рукой у меня не оказалось номера телефона водителя, я связался с диспетчерской, они позвонили водителю и конфликт был улажен, — рассказал Доронкин. — При желании можно уладить любую напряженную ситуацию. Есть пожелания и к пассажирам: они могли бы и готовиться к выходу заранее, и деньги для расчета за проезд готовить заранее, а не ставить ультиматум водителю: „Либо давайте быстро сдачу с крупной купюры, либо еду бесплатно“. Ведь оплатить проезд в транспорте — обязанность пассажира!».