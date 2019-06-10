Специалисты рассказали, в какие дни недели ездить по Омску в маршрутках опаснее всего

«Сегодня утром принимаю звонок от школьника, который достаточно умеренным голосом в нескольких словах описал ситуацию, в которой он уверен, что прав. Выслушав его, я тоже понял, что прав пассажир, а не наш водитель. Вежливо говорю парню: „Сообщите номер автобуса. Сейчас разберемся“, и так как под рукой у меня не оказалось номера телефона водителя, я связался с диспетчерской, они позвонили водителю и конфликт был улажен, — рассказал Доронкин. — При желании можно уладить любую напряженную ситуацию. Есть пожелания и к пассажирам: они могли бы и готовиться к выходу заранее, и деньги для расчета за проезд готовить заранее, а не ставить ультиматум водителю: „Либо давайте быстро сдачу с крупной купюры, либо еду бесплатно“. Ведь оплатить проезд в транспорте — обязанность пассажира!».