Фомин получил представление прокуратуры из-за отсутствия в Омске дорожной разметки

Posted 10 июня 2019, 07:22
Published 10 июня 2019, 07:22
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Прокурорская проверка выявила, что на многих городских улицах до сих пор нет дорожной разметки. При этом, по мнению специалистов, департамент транспорта Омска прилагает недостаточно усилий для принятия своевременных мер по ее нанесению.
Так, отсутствие горизонтальной разметки зафиксировано на улицах: Маяковского, Жукова, Орджоникидзе, Мира, Омская, Красный Путь, Заозерная, Карла Маркса, Иртышская набережная, Химиков, Гашека, Кирова, Лизы Чайкиной, Перелета и других.