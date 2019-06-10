Бюджет Омской области пополнился налогами производителей напитков на 13.3 млрд рублей

Согласно данным УФНС по Омской области, производители напитков заплатили 7,9% от общего количества поступлений в консолидированный бюджет региона — это около 13.3 млрд рублей. При этом отмечается, что в сравнении с предыдущим годом сумма отчислений упала на 20,8%, или на 3.8 млрд рублей.