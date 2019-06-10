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Posted 10 июня 2019, 11:10

Published 10 июня 2019, 11:10

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Бюджет Омской области пополнился налогами производителей напитков на 13.3 млрд рублей

Бюджет Омской области пополнился налогами производителей напитков на 13.3 млрд рублей

10 июня 2019, 11:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омском Управлении федеральной налоговой службы опубликовали список местных производителей напитков, которые заплатили больше всего налогов в 2018 году.

Согласно данным УФНС по Омской области, производители напитков заплатили 7,9% от общего количества поступлений в консолидированный бюджет региона — это около 13.3 млрд рублей. При этом отмечается, что в сравнении с предыдущим годом сумма отчислений упала на 20,8%, или на 3.8 млрд рублей.

Среди предприятий региона, которые занимаются производством напитков, активнее всего бюджет пополняли акционерное общество «Сан Инбев» и общества с ограниченной ответственностью «Омсквинпром», «Удача», «Инбев Трейд», «Сибирь». Ликеро-водочный завод «ОША» также вошел в топ налогоплательщиков по данному направлению.

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