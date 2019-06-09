В Омской области во время ремонта дороги до Нововаршавки погиб водитель экскаватора

Posted 9 июня 2019, 06:51
Published 9 июня 2019, 06:51
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ОМВД России по Павлоградскому району в субботу, 8 июня, около 9 часов утра. Как оказалось, во время ремонта трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка спецтехника, с помощью которой осуществлялись работы, съехал с дороги.
По предварительным данным ведомства, 45-летний мужчина за рулем экскалатора не справился с управлением. В результате этого экскаватор-погрузчик «JCB 3CX» опрокинулся в кювет.
Водитель спецтехники, по данным ведомства, скончался на месте. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, чтобы выяснить все подробности трагедии.