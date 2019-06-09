В Омской области во время ремонта дороги до Нововаршавки погиб водитель экскаватора

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ОМВД России по Павлоградскому району в субботу, 8 июня, около 9 часов утра. Как оказалось, во время ремонта трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка спецтехника, с помощью которой осуществлялись работы, съехал с дороги.