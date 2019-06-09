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Posted 9 июня 2019, 06:51

Published 9 июня 2019, 06:51

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омской области во время ремонта дороги до Нововаршавки погиб водитель экскаватора

В Омской области во время ремонта дороги до Нововаршавки погиб водитель экскаватора

9 июня 2019, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омской Госавтоинспекции сообщили о смертельной аварии, которая произошла на 82 километре автодороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ОМВД России по Павлоградскому району в субботу, 8 июня, около 9 часов утра. Как оказалось, во время ремонта трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка спецтехника, с помощью которой осуществлялись работы, съехал с дороги.

По предварительным данным ведомства, 45-летний мужчина за рулем экскалатора не справился с управлением. В результате этого экскаватор-погрузчик «JCB 3CX» опрокинулся в кювет.

Водитель спецтехники, по данным ведомства, скончался на месте. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, чтобы выяснить все подробности трагедии.

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