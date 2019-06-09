В Омске приземлились семь самолетов с путешественниками из Европы

Posted 9 июня 2019,, 07:12
Published 9 июня 2019,, 07:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Омск стал одним из городов, где путешественники делают остановки в рамках своего кругосветного путешествия, которое началось в Германии и Франции, а закончится на Аляске. После приземления в последней точке путешественники отправятся в Канаду.
На протяжении всего маршрута кругосветные путешественники останавливались в нескольких городах России, среди которых Казань и Москва. Омск стал очередной остановкой. Здесь они, по данным издания, проведут один-два дня.
Путь прибывших гостей ранее прокомментировали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.
«Идея маршрута под девизом „Улетай на восток и на запад“ заключается в том, что из Германии с разницей в несколько дней на Аляску вылетают 12 самолетов. При этом семь из них летят по восточному маршруту через Россию, а пять — по западному через Исландию и Канаду», — рассказали в Кольцово.
Завершить свое путешествие группа планирует через месяц, 10 июля.