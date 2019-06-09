В Омске приземлились семь самолетов с путешественниками из Европы

«Идея маршрута под девизом „Улетай на восток и на запад“ заключается в том, что из Германии с разницей в несколько дней на Аляску вылетают 12 самолетов. При этом семь из них летят по восточному маршруту через Россию, а пять — по западному через Исландию и Канаду», — рассказали в Кольцово.