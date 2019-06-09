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Posted 9 июня 2019,, 07:12

Published 9 июня 2019,, 07:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске приземлились семь самолетов с путешественниками из Европы

9 июня 2019, 07:12
Легкомоторные самолеты с кругосветными путешественниками накануне днем прибыли из Екатеринбурга в Омск. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

Омск стал одним из городов, где путешественники делают остановки в рамках своего кругосветного путешествия, которое началось в Германии и Франции, а закончится на Аляске. После приземления в последней точке путешественники отправятся в Канаду.

На протяжении всего маршрута кругосветные путешественники останавливались в нескольких городах России, среди которых Казань и Москва. Омск стал очередной остановкой. Здесь они, по данным издания, проведут один-два дня.

Путь прибывших гостей ранее прокомментировали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Идея маршрута под девизом „Улетай на восток и на запад“ заключается в том, что из Германии с разницей в несколько дней на Аляску вылетают 12 самолетов. При этом семь из них летят по восточному маршруту через Россию, а пять — по западному через Исландию и Канаду», — рассказали в Кольцово.

Завершить свое путешествие группа планирует через месяц, 10 июля.

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