В Омске дожди, грозы и жара продержатся до среды

В понедельник, 10 июня, в Омске местами ожидается небольшой дождь, днем возможна гроза. Температура воздуха в этот день будет не ниже +25 градусов. Ветер днем северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.