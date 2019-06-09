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Posted 9 июня 2019, 05:46

Published 9 июня 2019, 05:46

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске дожди, грозы и жара продержатся до среды

В Омске дожди, грозы и жара продержатся до среды

9 июня 2019, 05:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омске минимум до среды продержится дождливая и жаркая погода. Дождь и грозы сохранятся, при этом днем температура поднимется до +29 градусов.

В понедельник, 10 июня, в Омске местами ожидается небольшой дождь, днем возможна гроза. Температура воздуха в этот день будет не ниже +25 градусов. Ветер днем северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

Во вторник, 11 июня, погода значительно не изменится: умеренный дождь и гроза продлится в течение всего дня. Температура воздуха днем может подняться до +29, ночью также будет не ниже +12 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, также местами порывистый до 15 м/с.

В среду, 12 июня, в Омске также сохранится дождливая погода. Скорость ветра увеличится до 4-9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с. Термометр в этот день покажет от 22 до 27 градусов тепла.

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