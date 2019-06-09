В Омске дожди, грозы и жара продержатся до среды

Posted 9 июня 2019, 05:46
Published 9 июня 2019, 05:46
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В понедельник, 10 июня, в Омске местами ожидается небольшой дождь, днем возможна гроза. Температура воздуха в этот день будет не ниже +25 градусов. Ветер днем северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.
Во вторник, 11 июня, погода значительно не изменится: умеренный дождь и гроза продлится в течение всего дня. Температура воздуха днем может подняться до +29, ночью также будет не ниже +12 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, также местами порывистый до 15 м/с.
В среду, 12 июня, в Омске также сохранится дождливая погода. Скорость ветра увеличится до 4-9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с. Термометр в этот день покажет от 22 до 27 градусов тепла.