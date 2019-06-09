Из Омска в Салехард пустят теплоход стоимостью 1.5 млрд рублей

По словам Артюхова, в настоящее время подбирается верфь для строительства нового пассажирского теплохода на 250 пассажиров. В длину судно достигнет 88 метров, а ширина составит около 13.5 метра. Скорость, с которой теплоход сможет передвигаться, составит более 22 км/ч.