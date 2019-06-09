Из Омска в Салехард пустят теплоход стоимостью 1.5 млрд рублей

Posted 9 июня 2019, 04:07
Published 9 июня 2019, 04:07
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
По словам Артюхова, в настоящее время подбирается верфь для строительства нового пассажирского теплохода на 250 пассажиров. В длину судно достигнет 88 метров, а ширина составит около 13.5 метра. Скорость, с которой теплоход сможет передвигаться, составит более 22 км/ч.
«Это будет уникальное судно — крупное, каютного типа, на 250 пассажиров. Такое за последние 30 лет, насколько я знаю, у нас в стране не делалось», — приводит слова Дмитрия Артюхова информагентство ТАСС.
Предполагается, что теплоход будет перевозить пассажиров по маршруту Омск — Тобольск — Салехард и Салехард — Антипаюта. Кроме этого, по словам губернатора региона, рассматривается возможность выполнения рейсов до самого северного населенного пункта Ямала — села Сеяха.
Подрядчика, который займется строительством судна, выберут уже этим летом. Стоимость контракта составит более 1.5 млрд рублей. Спустить на воду теплоход должны в 2022 году.
Будущее судно будет почти втрое длиннее прогулочных пассажирских теплоходов «Москва», которые курсируют по Иртышу в летнее время.