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Posted 9 июня 2019, 04:07

Published 9 июня 2019, 04:07

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Из Омска в Салехард пустят теплоход стоимостью 1.5 млрд рублей

Из Омска в Салехард пустят теплоход стоимостью 1.5 млрд рублей

9 июня 2019, 04:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из Омска до самых отдаленных населенных пунктов Ямала будет ходить новый теплоход на 250 человек, сообщил ТАСС глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

По словам Артюхова, в настоящее время подбирается верфь для строительства нового пассажирского теплохода на 250 пассажиров. В длину судно достигнет 88 метров, а ширина составит около 13.5 метра. Скорость, с которой теплоход сможет передвигаться, составит более 22 км/ч.

«Это будет уникальное судно — крупное, каютного типа, на 250 пассажиров. Такое за последние 30 лет, насколько я знаю, у нас в стране не делалось», — приводит слова Дмитрия Артюхова информагентство ТАСС.

Предполагается, что теплоход будет перевозить пассажиров по маршруту Омск — Тобольск — Салехард и Салехард — Антипаюта. Кроме этого, по словам губернатора региона, рассматривается возможность выполнения рейсов до самого северного населенного пункта Ямала — села Сеяха.

Подрядчика, который займется строительством судна, выберут уже этим летом. Стоимость контракта составит более 1.5 млрд рублей. Спустить на воду теплоход должны в 2022 году.

Будущее судно будет почти втрое длиннее прогулочных пассажирских теплоходов «Москва», которые курсируют по Иртышу в летнее время.

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