После столкновения двух легковушек в Омске в больницу попал пятимесячный ребенок

Авария случилась накануне вечером на улице Степанца. По предварительным данным, полученным сотрудниками полиции на месте столкновения, 24-летний водитель Pontiac Vibe в районе дома № 6 по улице Степанца не выдержал дистанцию и врезался в идущий в том же направлении автомобиль «ВАЗ-21101».