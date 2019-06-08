gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2019, 08:02

Published 8 июня 2019, 08:02

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

После столкновения двух легковушек в Омске в больницу попал пятимесячный ребенок

После столкновения двух легковушек в Омске в больницу попал пятимесячный ребенок

8 июня 2019, 08:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омской Госавтоинспекции рассказали о столкновении двух легковых автомобилей, в котором пострадал пятимесячный ребенок.

Авария случилась накануне вечером на улице Степанца. По предварительным данным, полученным сотрудниками полиции на месте столкновения, 24-летний водитель Pontiac Vibe в районе дома № 6 по улице Степанца не выдержал дистанцию и врезался в идущий в том же направлении автомобиль «ВАЗ-21101».

За рулем «ВАЗ» в момент столкновения был 29-летний мужчина, а в салоне авто находился пятимесячный ребенок. В результате аварии мальчик получил травмы, с которыми его госпитализировали в медучреждение.

На данный момент в ведомстве проводят необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства и причины случившегося. Также отмечается, что признаков опьянения у обоих водителей обнаружено не было.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика