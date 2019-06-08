После столкновения двух легковушек в Омске в больницу попал пятимесячный ребенок

Posted 8 июня 2019, 08:02
Published 8 июня 2019, 08:02
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Авария случилась накануне вечером на улице Степанца. По предварительным данным, полученным сотрудниками полиции на месте столкновения, 24-летний водитель Pontiac Vibe в районе дома № 6 по улице Степанца не выдержал дистанцию и врезался в идущий в том же направлении автомобиль «ВАЗ-21101».
За рулем «ВАЗ» в момент столкновения был 29-летний мужчина, а в салоне авто находился пятимесячный ребенок. В результате аварии мальчик получил травмы, с которыми его госпитализировали в медучреждение.
На данный момент в ведомстве проводят необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства и причины случившегося. Также отмечается, что признаков опьянения у обоих водителей обнаружено не было.