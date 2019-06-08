Омичка продала иногородним покупателям несуществующую одежду и попалась полиции

Posted 8 июня 2019, 04:56
Published 8 июня 2019, 04:56
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Заявительницы рассказали, что нашли в интернете сообщение о продаже вещей, одежды и обуви по цене ниже рыночной. Женщины связались с продавцом из Омска, чтобы договориться о доставке. Продавец согласился на продажу и отправку товара в другой город, но перед этим попросил внести предоплату - 30 тыс за норковую шубу и еще 23 тыс рублей за обувь. После оплаты продавец перестал выходить с женщинами на связь.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 27-летняя омичка. Ее задержали по месту жительства на улице Челюскинцев и доставили в отдел полиции.
Во время следствия женщина призналась в содеянном, пояснив, что объявления о продаже вещей были настоящими, однако узнав, что ее товар приглянулся иногородним покупателям, она решила выставлять на продажу несуществующие вещи.
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что в настоящее время проверяется причастность омички к 16-ти подобным преступлениям. Уже возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальный срок по этой статье составляет 5 лет.