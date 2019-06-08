Омичка продала иногородним покупателям несуществующую одежду и попалась полиции

Заявительницы рассказали, что нашли в интернете сообщение о продаже вещей, одежды и обуви по цене ниже рыночной. Женщины связались с продавцом из Омска, чтобы договориться о доставке. Продавец согласился на продажу и отправку товара в другой город, но перед этим попросил внести предоплату - 30 тыс за норковую шубу и еще 23 тыс рублей за обувь. После оплаты продавец перестал выходить с женщинами на связь.