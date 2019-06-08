Из-за отсутствия полиса ОСАГО с омича за аварию взыскали почти 140 тыс

Posted 8 июня 2019, 03:34
Published 8 июня 2019, 03:34
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Иск поступил в суд после аварии, случившейся в марте текущего года. По данным суда, мужчина проехал на красный сигнал светофора, чем спровоцировал аварию и повредил другую машину. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».
Как выяснилось, на момент аварии автомобиль виновника ДТП не был застрахован по ОСАГО. В связи с этим суд посчитал необходимым взыскать с омича сумму материального ущерба, которую он нанес истцу, проехав на запрещающий сигнал светофора — 115.8 тыс рублей. Кроме этого, на омича частично возложили и оплату судебных расходов. В общей сложности мужчина должен выплатить около 138 тыс рублей.
В пресс-службе суда подчеркнули, что решение пока не вступило в силу и стороны могут его обжаловать.