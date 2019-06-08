Из-за отсутствия полиса ОСАГО с омича за аварию взыскали почти 140 тыс

Как выяснилось, на момент аварии автомобиль виновника ДТП не был застрахован по ОСАГО. В связи с этим суд посчитал необходимым взыскать с омича сумму материального ущерба, которую он нанес истцу, проехав на запрещающий сигнал светофора — 115.8 тыс рублей. Кроме этого, на омича частично возложили и оплату судебных расходов. В общей сложности мужчина должен выплатить около 138 тыс рублей.