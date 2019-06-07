В Омске в очередной раз банкротится первый кирпичный завод

Posted 7 июня 2019,, 12:33
Published 7 июня 2019,, 12:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как стало известно Городу55, исковое заявление налоговая служба подала 6 июня 2019 года. Фискальное ведомство намерено признать компанию-владельца Первого кирпичного завода несостоятельной из-за долга в 5.2 млн рублей. Грядущий банкротный процесс – не первый в истории предприятия.
В новейшей истории России кирпичный завод на улице Завертяева, 32 после приватизации официально начал свою работу в 1993 году под названием ОАО «Омскстройматериалы». К концу 90-х годов его состояние резко ухудшилось. Как утверждал тогдашний вице-губернатор Александр Луппов, завод было необходимо спасать. После этого в отставку ушел директор предприятия Александр Мамыкин, на его место пришел Евгений Урекян, которому также не удалось вывести предприятие из кризиса.
Тогда же к основному держателю акций Юрий Солдатову присоединился омский предприниматель Михаил Ольшанский, купив 37% акций предприятия. Впоследствии на заводе ввели внешнее управление, а Ольшанский стал исполнительным директором. Однако это не помогло – 10 декабря 2002 года конкурсным управляющим на заводе стал Александр Боровских, а само предприятие в августе 2003 года было ликвидировано по решению суда.
Отметим, что спустя 20 дней после прихода управляющего, 10 января 2003 года, Ольшанский создает ООО «Омскстройматериалы», которое прописывается на месте старого акционерного общества. Бенефициаром компании становится его супруга Наталья Павлова, а сам Ольшанский – ее директором. До 2009 года фирма Ольшанского пытается сохранить активы кирпичного завода, однако в феврале собственником и директором предприятия становится Евгений Алексеенко.
Сам Ольшанский спустя два месяца выступил с обращением в СМИ, где признал предприятие банкротом, а само предприятие обращается в Арбитражный суд. В июле 2009 года конкурсным управляющим на заводе становится Аглая Лясман, а 29 января 2010 года первый кирпичный завод полностью ликвидирован.
В 2016 году на завод вновь заходит бизнес в лице предпринимателя Асхата Губайдулина. Он назначил в конце 2017 года на пост директора Даулена Садвокасова. В 2019 году компания запустила сайт с продукцией завода, однако с 2017 года у нее появилась задолженность перед налоговой, что и вылилось в иск о банкротстве.