В Омске в очередной раз банкротится первый кирпичный завод

В 2016 году на завод вновь заходит бизнес в лице предпринимателя Асхата Губайдулина. Он назначил в конце 2017 года на пост директора Даулена Садвокасова. В 2019 году компания запустила сайт с продукцией завода, однако с 2017 года у нее появилась задолженность перед налоговой, что и вылилось в иск о банкротстве.