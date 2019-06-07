В Омске родственники погибшего в ДТП пешехода требуют с водителя 1.6 млн рублей

Posted 7 июня 2019, 05:50
Published 7 июня 2019, 05:50
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Согласно версии обвинения, омич не стал снижать скорость, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 100, и продолжил движение, в результате чего сбил человека. Пешеход получил серьезные травмы, которые привели к его смерти.
Водитель признал свою вину в преступлении. Помимо уголовного дела, родственники погибшего заявили гражданский иск с требованием компенсации морального вреда в размере 1.6 млн рублей.