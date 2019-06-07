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Posted 7 июня 2019, 05:50

Published 7 июня 2019, 05:50

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске родственники погибшего в ДТП пешехода требуют с водителя 1.6 млн рублей

В Омске родственники погибшего в ДТП пешехода требуют с водителя 1.6 млн рублей

7 июня 2019, 05:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центральный районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении водителя автомобиля марки Toyota, который ночью 20 января 2019 года насмерть сбил пешехода на улице Госпитальная, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Согласно версии обвинения, омич не стал снижать скорость, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 100, и продолжил движение, в результате чего сбил человека. Пешеход получил серьезные травмы, которые привели к его смерти.

Водитель признал свою вину в преступлении. Помимо уголовного дела, родственники погибшего заявили гражданский иск с требованием компенсации морального вреда в размере 1.6 млн рублей.

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