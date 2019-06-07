Омское УФАС не нашло нарушений в резком повышении цен на бензин

Posted 7 июня 2019, 02:08
Published 7 июня 2019, 02:08
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
По данным мониторинга омского УФАС, рост цен на бензин самой популярной марки АИ-92 в Омске составил 1,49%, или + 60 копеек по отношению к его стоимости в начале 2019 года. Летнее дизельное топливо, в свою очередь, подорожало на 1,44%, или на 65 копеек за литр.
При этом оптовая цена на бензин с 1 января по 31 мая 2019 года поднялась на 21,87%. Таким образом, рост розничных цен на автозаправочных станциях Омска и области обусловлен повышением оптовых цен ПАО «Газпром нефть».
Напомним, уже в четвертый раз менее чем за месяц омские автовладельцы сталкиваются с повышением цен на бензин. Последний скачок произошел 5 июня — литр топлива АИ-92 подорожал сразу на 25 копеек. Его стоимость составила 41.30 рубля в черте Омска и до 41.75 рубля — в районах области.