Омское УФАС не нашло нарушений в резком повышении цен на бензин

По данным мониторинга омского УФАС, рост цен на бензин самой популярной марки АИ-92 в Омске составил 1,49%, или + 60 копеек по отношению к его стоимости в начале 2019 года. Летнее дизельное топливо, в свою очередь, подорожало на 1,44%, или на 65 копеек за литр.