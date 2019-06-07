Омский депутат более полугода недоплачивал сотрудникам своей компании

Posted 7 июня 2019, 03:51
Published 7 июня 2019, 03:51
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
При этом ООО «Каппи» имело средства для выплаты заработной платы сотрудникам в полном объеме, поскольку в указанный период осуществляло траты, не связанные со своими обязательствами перед работниками.
Задолженность перед 29 сотрудниками компании Косенко была погашена только после вмешательства прокуратуры и получения руководителем организации прокурорского представления.
Однако на этом история не закончилась, и материалы проверки были отправлены в местный Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании уже бывшего гендиректора ООО «Каппи», депутата Совета Тарского городского поселения Владимира Косенко.
По данным Город55, накануне, 6 июня, компания ООО «Каппи» подала на самобанкротство. Сумма заявленного долга составляет 4.6 млн рублей.