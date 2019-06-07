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Posted 7 июня 2019, 03:51

Published 7 июня 2019, 03:51

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омский депутат более полугода недоплачивал сотрудникам своей компании

Омский депутат более полугода недоплачивал сотрудникам своей компании

7 июня 2019, 03:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области компания депутата Совета Тарского городского поселения Владимира Косенко ООО «Каппи» с ноября 2018 года недоплачивала своим сотрудникам. В результате на момент прокурорской проверки долг перед работниками составил более 500 тыс рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

При этом ООО «Каппи» имело средства для выплаты заработной платы сотрудникам в полном объеме, поскольку в указанный период осуществляло траты, не связанные со своими обязательствами перед работниками.

Задолженность перед 29 сотрудниками компании Косенко была погашена только после вмешательства прокуратуры и получения руководителем организации прокурорского представления.

Однако на этом история не закончилась, и материалы проверки были отправлены в местный Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании уже бывшего гендиректора ООО «Каппи», депутата Совета Тарского городского поселения Владимира Косенко.

По данным Город55, накануне, 6 июня, компания ООО «Каппи» подала на самобанкротство. Сумма заявленного долга составляет 4.6 млн рублей.

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