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Posted 7 июня 2019, 00:21

Published 7 июня 2019, 00:21

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омская область приблизилась к аутсайдерам Национального экологического рейтинга

Омская область приблизилась к аутсайдерам Национального экологического рейтинга

7 июня 2019, 00:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По итогам марта — мая 2019 года Омская область ухудшила свои позиции в Национальном экологическом рейтинге регионов Российской Федерации на два пункта и заняла пограничное положение между десяткой аутсайдеров и остальными регионами.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» провели очередное исследование экологической обстановки в субъектах Российской Федерации и опубликовали его итоги за три весенних месяца, указав динамику движения в таблице по отношению к прошлому отчетному периоду.

В настоящее время Омская область находится на 75-й позиции из 85 возможных. Для сравнения: ее ближайшие соседи занимают гораздо более высокие строки экологического рейтинга: Тюменская область находится на 20-м месте среди всех субъектов РФ, Томская область — на 29-м месте и Новосибирская область — на 40-м месте.

На падении Омского региона в Национальном экологическом рейтинге сказалась пробуксовка с запуском и реализацией мусорной реформы. Свой комментарий по этому поводу дал председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин:

«Вместо создания технопарков по переработке отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают практически муляж сортировочных станций, которые по факту не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора. Такие сортировки, как правило, запускают только при посещении контролирующих органов либо во время посещения объекта важными гостями. Например, в Омской области фактический объем образующихся отходов (более 1 млн тонн) не может быть отсортирован на построенном комплексе ООО „Магнит“. Даже 30% объема (это 175 тыс 200 тонн) при круглосуточной эксплуатации не могут быть отсортированы. Все остальное происходит только на бумаге. В результате такой сортировки область за год получит 800 тысяч тонн отходов на захоронение (сюда не включены биоотходы и так называемые хвосты, полученные в результате сортировки). И куда это все будут сваливать? Опять будут забивать старые переполненные полигоны?»

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