Омская область приблизилась к аутсайдерам Национального экологического рейтинга

«Вместо создания технопарков по переработке отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают практически муляж сортировочных станций, которые по факту не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора. Такие сортировки, как правило, запускают только при посещении контролирующих органов либо во время посещения объекта важными гостями. Например, в Омской области фактический объем образующихся отходов (более 1 млн тонн) не может быть отсортирован на построенном комплексе ООО „Магнит“. Даже 30% объема (это 175 тыс 200 тонн) при круглосуточной эксплуатации не могут быть отсортированы. Все остальное происходит только на бумаге. В результате такой сортировки область за год получит 800 тысяч тонн отходов на захоронение (сюда не включены биоотходы и так называемые хвосты, полученные в результате сортировки). И куда это все будут сваливать? Опять будут забивать старые переполненные полигоны?»