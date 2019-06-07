Омич через суд добился списания долга за охрану парковки перед домом

Омич выиграл суд и добился не только исключения услуги из квитанций на оплату ЖКУ, но и списания долга в размере 32 400 рублей за охрану парковки. Кроме того, ТСН предстоит компенсировать жильцу моральные издержки, штраф и судебные расходы, а также оплатить государственную пошлину.