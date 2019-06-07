Омич через суд добился списания долга за охрану парковки перед домом

Posted 7 июня 2019, 07:24
Published 7 июня 2019, 07:24
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Суд посчитал обоснованными доводы жильца о том, что ТСН не имеет полномочий для установления платы за парковочные места на придомовой территории многоквартирного дома, поскольку решение собственников об охране парковки принималось с ранее действующим ТСЖ, правооприемником которого настоящее товарищество не является.
Омич выиграл суд и добился не только исключения услуги из квитанций на оплату ЖКУ, но и списания долга в размере 32 400 рублей за охрану парковки. Кроме того, ТСН предстоит компенсировать жильцу моральные издержки, штраф и судебные расходы, а также оплатить государственную пошлину.