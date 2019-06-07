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Posted 7 июня 2019, 05:25

Published 7 июня 2019, 05:25

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Надежда только на прокурора: КСП обнаружила в УДХ нарушения на миллионы рублей

Надежда только на прокурора: КСП обнаружила в УДХ нарушения на миллионы рублей

7 июня 2019, 05:25
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Контрольно-счетная палата Омской области нашла многочисленные нарушения в работе «Управления дорожного хозяйства Омской области». Отчет аудиторы представили на заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания.

По информации проверяющих, казенное учреждение неэффективно использует бюджетные средства и оплачивает невыполненные работы на миллионы рублей.

Так, при строительстве подъезда к хоккейной академии «Авангард» учреждение, в нарушение требования федерального закона о госзакупках, без заключения допсоглашений внесло изменения в конструктивное решение дороги, что привело к дополнительным бюджетным тратам.

«Был заменен материал, использованный при устройстве подпорных стенок ливневых канализаций, с увеличением стоимости на 2.26 млн рублей. При этом следует отметить, что законом и условиями контракта не предусмотрена возможность изменения цены контракта, цены единицы товара. А риски, связанные с удорожанием материалов и заменой материалов с улучшенными характеристиками, несет подрядчик», — сказал аудитор КСП Вячеслав Клюстер.

Также на этом объекте КСП обнаружила ряд невыполненных, но оплаченных работ: по устройству канализационных колодцев, переустройству сетей водоснабжения, строительству площадки для разворота автомобилей. Работы совершены на общую сумму 220 тыс рублей.

«Отсутствие надлежащим образом оформленной документации не позволяет в полной мере проверить объемы и качество выполняемых работ УДХ», — подчеркнул аудитор.

КСП выявила нарушения не только при строительстве, но и при использовании бюджетных средств на содержание и ремонт автодорог. В ходе проверки установлена неправомерная оплата невыполненных работ на общую сумму 4.5 млн рублей. А общая сумма оплаченных работ ненадлежащего качества превысила 3 млн рублей.

Документы проверки направлены в Главное управление финансов и контроля, первому заместителю председателя правительства Валерию Бойко, а также в прокуратуру.

«Здесь просто надо принимать меры, порядок наводить, на прокурора только надежда», — подвел итог руководитель комитета по экономической политике Дмитрий Шишкин.

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