Надежда только на прокурора: КСП обнаружила в УДХ нарушения на миллионы рублей

«Был заменен материал, использованный при устройстве подпорных стенок ливневых канализаций, с увеличением стоимости на 2.26 млн рублей. При этом следует отметить, что законом и условиями контракта не предусмотрена возможность изменения цены контракта, цены единицы товара. А риски, связанные с удорожанием материалов и заменой материалов с улучшенными характеристиками, несет подрядчик», — сказал аудитор КСП Вячеслав Клюстер.