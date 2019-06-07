Надежда только на прокурора: КСП обнаружила в УДХ нарушения на миллионы рублей

Posted 7 июня 2019, 05:25
Published 7 июня 2019, 05:25
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
По информации проверяющих, казенное учреждение неэффективно использует бюджетные средства и оплачивает невыполненные работы на миллионы рублей.
Так, при строительстве подъезда к хоккейной академии «Авангард» учреждение, в нарушение требования федерального закона о госзакупках, без заключения допсоглашений внесло изменения в конструктивное решение дороги, что привело к дополнительным бюджетным тратам.
«Был заменен материал, использованный при устройстве подпорных стенок ливневых канализаций, с увеличением стоимости на 2.26 млн рублей. При этом следует отметить, что законом и условиями контракта не предусмотрена возможность изменения цены контракта, цены единицы товара. А риски, связанные с удорожанием материалов и заменой материалов с улучшенными характеристиками, несет подрядчик», — сказал аудитор КСП Вячеслав Клюстер.
Также на этом объекте КСП обнаружила ряд невыполненных, но оплаченных работ: по устройству канализационных колодцев, переустройству сетей водоснабжения, строительству площадки для разворота автомобилей. Работы совершены на общую сумму 220 тыс рублей.
«Отсутствие надлежащим образом оформленной документации не позволяет в полной мере проверить объемы и качество выполняемых работ УДХ», — подчеркнул аудитор.
КСП выявила нарушения не только при строительстве, но и при использовании бюджетных средств на содержание и ремонт автодорог. В ходе проверки установлена неправомерная оплата невыполненных работ на общую сумму 4.5 млн рублей. А общая сумма оплаченных работ ненадлежащего качества превысила 3 млн рублей.
Документы проверки направлены в Главное управление финансов и контроля, первому заместителю председателя правительства Валерию Бойко, а также в прокуратуру.
«Здесь просто надо принимать меры, порядок наводить, на прокурора только надежда», — подвел итог руководитель комитета по экономической политике Дмитрий Шишкин.