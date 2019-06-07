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Posted 7 июня 2019, 03:32

Published 7 июня 2019, 03:32

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

На оживленном нерегулируемом перекрестке в Омске опять столкнулись автомобили

На оживленном нерегулируемом перекрестке в Омске опять столкнулись автомобили

7 июня 2019, 03:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 7 июня, около 9 часов утра в Омске на нерегулируемом перекрестке улиц 20 лет РККА и 20-я Линия произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись Toyota и ВАЗ, сообщили очевидцы Городу55.

Уже через пять минут на место аварии прибыл реанимационный автомобиль бригады скорой медицинской помощи, спустя еще пару минут — сотрудники МЧС. «Раздался очень сильный хлопок — звук удара. Минут через пять послышался звук сирены скорой. Кто пострадал в аварии и насколько серьезно, непонятно», — рассказал очевидец.

Омич отметил, что данный перекресток не оборудован светофорами, хотя поток автомобилей очень большой, поскольку рядом расположены оптовая база «Третий разъезд», спортивный комплекс «Красная звезда» и здесь же, у перекрестка, находится детский сад, а дороги являются основными путями до и от данных социальных объектов. В связи с этим на перекрестке улиц 20 лет РККА и 20-я Линия регулярно происходят аварии. «С развитием социальной инфраструктуры в районе за последние годы автомобильный поток на данных дорогах стал практически непрерывным. Перекресток давно нуждается в светофорах», — резюмировал собеседник.

Отметим, официальной информации о ДТП и наличии пострадавших еще не поступало.

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