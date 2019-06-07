На оживленном нерегулируемом перекрестке в Омске опять столкнулись автомобили

Posted 7 июня 2019, 03:32
Published 7 июня 2019, 03:32
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Уже через пять минут на место аварии прибыл реанимационный автомобиль бригады скорой медицинской помощи, спустя еще пару минут — сотрудники МЧС. «Раздался очень сильный хлопок — звук удара. Минут через пять послышался звук сирены скорой. Кто пострадал в аварии и насколько серьезно, непонятно», — рассказал очевидец.
Омич отметил, что данный перекресток не оборудован светофорами, хотя поток автомобилей очень большой, поскольку рядом расположены оптовая база «Третий разъезд», спортивный комплекс «Красная звезда» и здесь же, у перекрестка, находится детский сад, а дороги являются основными путями до и от данных социальных объектов. В связи с этим на перекрестке улиц 20 лет РККА и 20-я Линия регулярно происходят аварии. «С развитием социальной инфраструктуры в районе за последние годы автомобильный поток на данных дорогах стал практически непрерывным. Перекресток давно нуждается в светофорах», — резюмировал собеседник.
Отметим, официальной информации о ДТП и наличии пострадавших еще не поступало.