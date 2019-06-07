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Posted 7 июня 2019, 07:29

Published 7 июня 2019, 07:29

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Из-за водонагревателя загорелся 12-этажный дом на Левом берегу в Омске

Из-за водонагревателя загорелся 12-этажный дом на Левом берегу в Омске

7 июня 2019, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 6 июня, в Кировском административном округе города Омска загорелся 12-этажный дом. Возгорание случилось в двухкомнатной квартире на седьмом этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

На момент прибытия пожарных дым заполнил подъезд, площадку на седьмом этаже, квартиру и ванную комнату, где находился очаг горения, — огонь распространялся по потолку.

Звено газодымозащитной службы спасло восьмерых жильцов, в том числе одного ребенка, эвакуировав их по лестничным маршам подъезда.

В результате пожара огонь повредил подвесной потолок из панелей ПВХ, внутреннюю отделку стен, водонагреватель на общей площади 12 квадратных метров. Дым закоптил стены квартиры.

Как выяснилось, причиной возникновения пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации водонагревателя.

Тушением пожара занимались 22 спасателя, прибывшие на место на пяти пожарных автомобилях.

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