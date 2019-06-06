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Posted 6 июня 2019, 05:17

Published 6 июня 2019, 05:17

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

За год в отношении омских чиновников возбудили 32 уголовных дела

За год в отношении омских чиновников возбудили 32 уголовных дела

6 июня 2019, 05:17
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Прокуратура Омской области в 2018 году и первом квартале 2019 года возбудила 32 уголовных дела за нарушение чиновниками законодательства о противодействии коррупции.

Об этом рассказала старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Марина Денищенко.

По ее словам, за данный период надзорным ведомством выявлено 4 тыс нарушений законодательства о противодействии коррупции, составлено более 2 тыс актов прокурорского реагирования, 1300 лиц привлечены к различным видам ответственности.

«Большая часть нарушений связана с предоставлением недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и имуществе. Также распространены нарушения, связанные с участием должностных лиц в управлении хозяйствующими субъектами, непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, наличие близкого родства с подчиненными лицами. Отдельные нарушения касаются использования ответственными лицами в личных целях средств, материально-технического обеспечения, пользования иностранными финансовыми инструментами», — отметила сотрудник прокуратуры.

Только в 2018 году прокурорами выявлена почти 1000 фактов представления госслужащими, руководителями учреждений недостоверных или неполных сведений о доходах. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к ответственности, в том числе в виде досрочного прекращения полномочий, привлечены свыше 450 чиновников.

Кроме того, за последние два года 11 лиц, работавшие в подчинении своих близких родственников, были уволены со службы.

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