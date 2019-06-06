За год в отношении омских чиновников возбудили 32 уголовных дела

Posted 6 июня 2019, 05:17
Published 6 июня 2019, 05:17
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Об этом рассказала старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Марина Денищенко.
По ее словам, за данный период надзорным ведомством выявлено 4 тыс нарушений законодательства о противодействии коррупции, составлено более 2 тыс актов прокурорского реагирования, 1300 лиц привлечены к различным видам ответственности.
«Большая часть нарушений связана с предоставлением недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и имуществе. Также распространены нарушения, связанные с участием должностных лиц в управлении хозяйствующими субъектами, непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, наличие близкого родства с подчиненными лицами. Отдельные нарушения касаются использования ответственными лицами в личных целях средств, материально-технического обеспечения, пользования иностранными финансовыми инструментами», — отметила сотрудник прокуратуры.
Только в 2018 году прокурорами выявлена почти 1000 фактов представления госслужащими, руководителями учреждений недостоверных или неполных сведений о доходах. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к ответственности, в том числе в виде досрочного прекращения полномочий, привлечены свыше 450 чиновников.
Кроме того, за последние два года 11 лиц, работавшие в подчинении своих близких родственников, были уволены со службы.