За год в отношении омских чиновников возбудили 32 уголовных дела

Только в 2018 году прокурорами выявлена почти 1000 фактов представления госслужащими, руководителями учреждений недостоверных или неполных сведений о доходах. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к ответственности, в том числе в виде досрочного прекращения полномочий, привлечены свыше 450 чиновников.