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Posted 6 июня 2019, 03:59

Published 6 июня 2019, 03:59

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В омском депимущества новые уголовные дела

В омском депимущества новые уголовные дела

6 июня 2019, 03:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило два уголовных дела по факту незаконного распоряжения 15 земельными участками, предназначенными многодетным семьям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Нарушение закона со стороны органов местного самоуправления выявили в ходе проверки городская прокуратура и УФСБ России по Омской области. Выяснилось, что в 2018 году 15 земельных участков в Кировском и Ленинском округах города общей площадью около 1 тыс квадратных метров, которые должны были бесплатно раздать многодетным семьям под строительство жилья, были переданы в долгосрочную аренду.

Лица, не являющиеся членами многодетных семей, ежемесячно вносили плату по договорам аренды в размере около 300 рублей и пользовались землей в то время, как на начало 2019 года более 5 тыс многодетных семей встали в очередь на получение земельных участков под строительство жилья.

Расследование двух уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий продолжается. В СУ Следственного комитета России по Омской области подчеркнули, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска.

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