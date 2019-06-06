В омском депимущества новые уголовные дела

Posted 6 июня 2019, 03:59
Published 6 июня 2019, 03:59
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Нарушение закона со стороны органов местного самоуправления выявили в ходе проверки городская прокуратура и УФСБ России по Омской области. Выяснилось, что в 2018 году 15 земельных участков в Кировском и Ленинском округах города общей площадью около 1 тыс квадратных метров, которые должны были бесплатно раздать многодетным семьям под строительство жилья, были переданы в долгосрочную аренду.
Лица, не являющиеся членами многодетных семей, ежемесячно вносили плату по договорам аренды в размере около 300 рублей и пользовались землей в то время, как на начало 2019 года более 5 тыс многодетных семей встали в очередь на получение земельных участков под строительство жилья.
Расследование двух уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий продолжается. В СУ Следственного комитета России по Омской области подчеркнули, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска.