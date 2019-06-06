В омском депимущества новые уголовные дела

Нарушение закона со стороны органов местного самоуправления выявили в ходе проверки городская прокуратура и УФСБ России по Омской области. Выяснилось, что в 2018 году 15 земельных участков в Кировском и Ленинском округах города общей площадью около 1 тыс квадратных метров, которые должны были бесплатно раздать многодетным семьям под строительство жилья, были переданы в долгосрочную аренду.