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Posted 6 июня 2019, 00:21

Published 6 июня 2019, 00:21

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омске в очередной раз подорожал бензин

В Омске в очередной раз подорожал бензин

6 июня 2019, 00:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 5 июня, автомобилисты Омска и области вновь были неприятно удивлены, посещая автозаправочные станции. На 25 копеек выросла цена одного литра топлива АИ-92. Об этом сообщили читатели Городу55. Позже жалобы на рост цен появились и в социальных сетях.

Теперь топливо АИ-92 на АЗС «Газпромнефть» заливают по стоимости 41.30 рубля за литр в черте Омска, тот же бензин в области обойдется несколько дороже — придется заплатить до 41.75 рубля за литр.

Стоимость АИ-95, в свою очередь, составляет 43.75 рубля за литр в Омске и до 44.20 рубля — в районах области.

Напомним, эксперты прогнозировали ежедневный рост цен на бензин, связанный с кризисной обстановкой в сфере нефтепереработки. Одной из мер, сдерживающей рост цен, они называют снижение акцизов на топливо класса Евро-5.

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