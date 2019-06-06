В Омске в очередной раз подорожал бензин

Posted 6 июня 2019, 00:21
Published 6 июня 2019, 00:21
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Теперь топливо АИ-92 на АЗС «Газпромнефть» заливают по стоимости 41.30 рубля за литр в черте Омска, тот же бензин в области обойдется несколько дороже — придется заплатить до 41.75 рубля за литр.
Стоимость АИ-95, в свою очередь, составляет 43.75 рубля за литр в Омске и до 44.20 рубля — в районах области.
Напомним, эксперты прогнозировали ежедневный рост цен на бензин, связанный с кризисной обстановкой в сфере нефтепереработки. Одной из мер, сдерживающей рост цен, они называют снижение акцизов на топливо класса Евро-5.