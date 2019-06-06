Стало известно, где в этом году в Омске появится новая ливневая канализация

Posted 6 июня 2019, 13:26
Published 6 июня 2019, 13:26
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Об этом, по данным издания, стало известно сегодня, 6 июня, в городском пресс-клубе, где обсуждалась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам Казимирова, новые ливневые канализации появятся там, где проблема с подтоплениями стоит особенно остро.
Он также добавил, что новые ливневки будут не коллекторного, а лоткового типа. Такая вскоре должна появиться на улице Транссибирская, которая ведет к омскому аэропорту. До недавнего времени ливневая канализация здесь не была так необходима, как сейчас: район застроили, и вода перестала быстро уходить под землю. Проектное решение по этому объекту, по словам главы управления, уже есть. Канализация лоткового типа протянется на более чем километр и будет выведена в коллектор.
Второй улицей, где появится новая ливневка, станет улица Лермонтова в Центральном районе города. После каждого дождя вода здесь выходит на проезжую часть и трамвайные пути, а также затрудняет движение пешеходов. Еще одну ливневую канализацию протянут на улице Конева от улицы 70 лет Октября до 3-й Енисейской. Последней станет участок улицы 3-й Разъезд. Казимиров подчеркнул, что последние три объекта не будут врезать в коллектор. Отмечается, что работы на всех четырех объектах произведут до конца 2019 года.
На остальных магистралях сделать ливневую канализацию пока не планируют, так как на большинстве участков требуется вывод в коллектор, что достаточно затратно.
«При строительстве дороги или ее реконструкции ливневая канализация коллекторного типа предусматривается, здесь это неизбежно. Но сегодня мы производим ремонтные работы, именно ремонт, причем даже не капитальный. И здесь, где нет устройства коллектора, мы не можем проложить ливневую канализацию», — приводит издание слова Казимирова.