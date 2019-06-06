Стало известно, где в этом году в Омске появится новая ливневая канализация

Он также добавил, что новые ливневки будут не коллекторного, а лоткового типа. Такая вскоре должна появиться на улице Транссибирская, которая ведет к омскому аэропорту. До недавнего времени ливневая канализация здесь не была так необходима, как сейчас: район застроили, и вода перестала быстро уходить под землю. Проектное решение по этому объекту, по словам главы управления, уже есть. Канализация лоткового типа протянется на более чем километр и будет выведена в коллектор.