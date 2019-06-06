gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня 2019, 02:02

Published 6 июня 2019, 02:02

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омский архитектор предложила запретить высотное строительство в центре города

Омский архитектор предложила запретить высотное строительство в центре города

6 июня 2019, 02:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главный архитектор ИТП «Град» Ирина Стуканева в беседе с «СуперОмском» рассказала о необходимости внести запрет на высотное строительство в центре Омска.

По ее мнению, многоэтажное жилье во всем мире считается жильем низкого класса. В высотных домах живут те, кто не может позволить себе ничего другого. В пример архитектор привела мировые столицы — Лондон, Париж, где высота зданий в центре городов не превышает пяти этажей.

Ирина Стуканева отметила, что главным заблуждением всего постсоветского пространства является уверенность, что в центр городов необходимо тянуть многоэтажки. Однако они должны оставаться на окраинах, а центр, особенно Омска, - это уникальная среда со своей историей и необычными зданиями.

Что касается непрезентабельного внешнего вида частного сектора, тех же Северных улиц, то архитектор предлагает начать с благоустройства территорий — асфальтирования проездов, освещения, а далее — постепенно трансформировать жилье в малоэтажные квартальные комплексы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика