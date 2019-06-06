Омский архитектор предложила запретить высотное строительство в центре города

Posted 6 июня 2019, 02:02
Published 6 июня 2019, 02:02
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
По ее мнению, многоэтажное жилье во всем мире считается жильем низкого класса. В высотных домах живут те, кто не может позволить себе ничего другого. В пример архитектор привела мировые столицы — Лондон, Париж, где высота зданий в центре городов не превышает пяти этажей.
Ирина Стуканева отметила, что главным заблуждением всего постсоветского пространства является уверенность, что в центр городов необходимо тянуть многоэтажки. Однако они должны оставаться на окраинах, а центр, особенно Омска, - это уникальная среда со своей историей и необычными зданиями.
Что касается непрезентабельного внешнего вида частного сектора, тех же Северных улиц, то архитектор предлагает начать с благоустройства территорий — асфальтирования проездов, освещения, а далее — постепенно трансформировать жилье в малоэтажные квартальные комплексы.