Омский архитектор предложила запретить высотное строительство в центре города

По ее мнению, многоэтажное жилье во всем мире считается жильем низкого класса. В высотных домах живут те, кто не может позволить себе ничего другого. В пример архитектор привела мировые столицы — Лондон, Париж, где высота зданий в центре городов не превышает пяти этажей.