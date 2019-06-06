Как спастись в грозу. В Омске объявили штормовое предупреждение

В связи с этим в региональном управлении МЧС жителей региона просят быть предельно осторожными. В частности, на улице не следует находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов. Детей в этот день не стоит выпускать на улицу, а также оставлять без присмотра. С балконов, лоджий, подоконников и крыш следует убрать все, что может упасть и травмировать людей.