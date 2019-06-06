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Posted 6 июня 2019, 11:30

Published 6 июня 2019, 11:30

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Как спастись в грозу. В Омске объявили штормовое предупреждение

Как спастись в грозу. В Омске объявили штормовое предупреждение

6 июня 2019, 11:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Главном управлении МЧС России по Омской области сообщили о сильном ветре с дождем и градом, которые настигнут жителей региона в ближайшие сутки.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС на завтра, 7 июня, обещают сильный дождь, грозу и град на территории всего региона. Сопровождать осадки будет ветер порывами до 23 м/с.

В связи с этим в региональном управлении МЧС жителей региона просят быть предельно осторожными. В частности, на улице не следует находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов. Детей в этот день не стоит выпускать на улицу, а также оставлять без присмотра. С балконов, лоджий, подоконников и крыш следует убрать все, что может упасть и травмировать людей.

Покидая квартиру, следует отключить все электроприборы, закрыть двери и окна. Молнии или замыкания могут стать причиной серьезных пожаров. Горожанам, оставшимся дома во время грозы, следует закрыть все окна и двери, а также дымоходные и вентиляционные отверстия. Не следует растапливать печь или камин, пользоваться городским телефоном и электроприборами.

Оказавшись на улице во время грозы, следует переждать непогоду в любом крытом помещении. Прятаться под деревьями и разговаривать по мобильному телефону не следует.

Водителям нужно быть внимательными на дорогах. Парковать автомобили следует как можно дальше от высоких деревьев, столбов и линий электропередачи. Безопасно переждать грозу в автомобиле: возможный удар молнии разойдется по поверхности металла, не нанеся вреда находящимся внутри людям. При этом нужно опустить окна, убрать антенну и не дотрагиваться до ручек и металлических предметов внутри автомобиля.

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