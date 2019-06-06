Интимные фото и тысячи SMS. СКР расследует дело о студентке и доценте ОмГУ

Однако у следствия есть другая версия событий, подкрепленная личной перепиской между доцентом вуза и бывшей студенткой. Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области Городу55, в 2017 году доцент действительно первым вышел на связь с бывшей студенткой, чтобы попросить девушку написать несколько дипломных работ для его института дополнительного образования. Она выполнила работу и получила соответствующую оплату. И уже через год, в июне 2018 года, сама напомнила о себе, написав SMS.