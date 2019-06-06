Интимные фото и тысячи SMS. СКР расследует дело о студентке и доценте ОмГУ

Posted 6 июня 2019, 05:40
Published 6 июня 2019, 05:40
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Со слов героини, история началась более полугода назад, когда преподаватель вуза обратился в Следственный комитет с заявлением о преследовании со стороны бывшей студентки, ныне замужней женщины и матери двоих детей. В итоге в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Вмешательство в личную жизнь».
Омичка уверяет, что именно преподаватель ОмГУ инициировал общение между ними — в переписке намекал на личные встречи, щедро одаривал комплиментами, предлагал общаться на очень личные темы и постоянно указывал на сходство между ними.
Теперь же, считает девушка, мужчина решил наказать неугодную бывшую студентку, спровоцировав уголовное преследование. По ее мнению, надуманное дело поддерживается следственными органами благодаря связям и влиянию преподавателя ОмГУ, который сам является кандидатом юридических наук, бизнесменом и членом Квалификационной коллегии судей.
Однако у следствия есть другая версия событий, подкрепленная личной перепиской между доцентом вуза и бывшей студенткой. Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области Городу55, в 2017 году доцент действительно первым вышел на связь с бывшей студенткой, чтобы попросить девушку написать несколько дипломных работ для его института дополнительного образования. Она выполнила работу и получила соответствующую оплату. И уже через год, в июне 2018 года, сама напомнила о себе, написав SMS.
После этого началось преследование. В день героиня отсылала по 20−30 сообщений с различных телефонных номеров и по 30−40 электронных писем. Кроме того, омичка отправляла преподавателю фотографии интимного содержания и подстерегала его у дома. К моменту возбуждения уголовного дела набрались тысячи сообщений, видеороликов и писем, отосланных девушкой своему бывшему преподавателю.
Бывшая студентка не только сама занималась слежкой за «объектом обожания», но и наняла для этих целей детектива, который должен был достать полную информацию о банковских счетах компаний, которых у него четыре, и недвижимости.
Героиня тратила несколько часов в день на преследование преподавателя, оплачивала «почасовую» таксисту за езду по городу и ожидание, а потом он и сам за отдельное вознаграждение занимался слежкой.
В итоге Следственный комитет назначил экспертизу на вменяемость девушки, однако в больнице заявили о необходимости госпитализации, чтобы провести наблюдение за состоянием здоровья в динамике.
Омичка отказалась ложиться в стационар, поэтому следствию пришлось ходатайствовать в суд о принудительном прохождении экспертизы. Судья удовлетворил требование 31 мая 2019 года. Но теперь сама героиня обратилась в суд с намерением обжаловать решение.
К слову, супруг фигурантки уголовного дела является коллегой потерпевшего — он работает там же, в ОмГУ. Однако у него нетипичная позиция для мужа, чья жена влюбилась в другого и оказалась замешана в скандальной истории.
По данным Города55, мужчина действительно состоит в Квалификационной коллегии судей с 2017 года, однако в качестве представителя общественности. Параллельно с преподавательской деятельностью он занимается бизнесом — у него четыре компании, работающие в области права.