Во время проведения Большого фестиваля футбола в Омске на четыре дня перекроют центр

Posted 5 июня 2019, 10:59
Published 5 июня 2019, 10:59
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Так, почти на сутки, с 21 часа 6 июня до 18 часов 7 июня будет ограничено движение всех видов транспорта на участке от улицы Ивана Алексеева до улицы Интернациональная. Доступ к парковке у Свято-Успенского Кафедрального Собора по правой полосе Соборной площади также будет ограничен.
С 18 часов 7 июня до 10 часов 9 июня будет запрещен проезд по улице Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы, по улице Ивана Алексеева от улицы Ленина до улицы Красина, по улице Тарская от улицы Ленина до улицы Красина, а также на Банковском переулке от Красного Пути до улицы Певцова.
В ведомстве подчеркнули, что после 21 часа 6 июня и до окончания мероприятий на указанных участках дороги будет запрещена парковка всех видов транспорта. Перед перекрытыми участками будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты.
«Большой фестиваль футбола 2019» проходит с 1 июня по 13 июля в семи городах России. В программе мастер-классы от футбольного клуба «Зенит» и открытые тренировки. В городах проведения будет демонстрироваться кубок чемпионов России по футболу.