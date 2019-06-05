Во время проведения Большого фестиваля футбола в Омске на четыре дня перекроют центр

С 18 часов 7 июня до 10 часов 9 июня будет запрещен проезд по улице Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы, по улице Ивана Алексеева от улицы Ленина до улицы Красина, по улице Тарская от улицы Ленина до улицы Красина, а также на Банковском переулке от Красного Пути до улицы Певцова.