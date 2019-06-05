С подтоплениями после ливня в Омске борются дополнительными насосами

В ведомстве подчеркнули, что подземные пешеходные переходы подготовили к возможному подтоплению заранее. Всего в городе насосными станциями оборудовано 12 переходов, но вдобавок к ним специалисты установили резервные насосы. В подземном пешеходном переходе у железнодорожного вокзала для борьбы с дождевой водой установлен дополнительный мощный насос.