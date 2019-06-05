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Posted 5 июня 2019, 09:45

Published 5 июня 2019, 09:45

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

С подтоплениями после ливня в Омске борются дополнительными насосами

С подтоплениями после ливня в Омске борются дополнительными насосами

5 июня 2019, 09:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С магистралей города и из подземных пешеходных переходов с помощью дополнительных и резервных насосов откачивается вода, накопившаяся после ночного проливного дождя, сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве подчеркнули, что подземные пешеходные переходы подготовили к возможному подтоплению заранее. Всего в городе насосными станциями оборудовано 12 переходов, но вдобавок к ним специалисты установили резервные насосы. В подземном пешеходном переходе у железнодорожного вокзала для борьбы с дождевой водой установлен дополнительный мощный насос.

Проверка состояния переходов осуществляется несколько раз в день, и в настоящее время никаких аварийных ситуаций не зафиксировано, насосы работают в штатном режиме.

Также воду откачивают и с городских магистралей, где с объемом воды не справляются ливневые канализации. Бригады дорожно-эксплуатационных участков «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» проводят работы в плановом режиме, пояснили в мэрии.

Специалисты, по сообщению ведомства, следят за состоянием улиц и по необходимости отправляют бригады на подтопленные участки, о которых сообщают сами жители города в дежурно-диспетчерские службы.

После дождя, прошедшего в ночь на 5 июня, работы по откачке воды ведут на улицах Потанина, Декабристов, Новокирпичной, Шаумяна, 25 лет Октября, Всеволода Иванова, Транссибирской, 4-й Железнодорожной (25-й Рабочей), на пересечении 3-й Линии и улицы Ермака, Космическом проспекте, проспекте Королева и на дублере улицы Волгоградской. На некоторых участках воду откачивают круглосуточно.

Работы по откачке воды велись с 1 июня. С начала лета с городских улиц специалисты откачали 822 кубометра воды, сообщили в городской администрации.

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