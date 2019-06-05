Омский политолог раскритиковала ЕГЭ, на которых больным школьникам запрещают платки

«Обе дочери учились в одной из самых престижных школ города Омска. Начиная с 10 класса все педагоги и администрация работали только на натаскивание детей на решение измерительных материалов ЕГЭ по своим предметам. Вечные пробники, которые почему-то платные, объясняли тем, что их же нужно проверять кому-то, постоянный прессинг — вы не должны подвести нашу школу, у нас всегда самые лучшие результаты по городу. Дополнительные платные занятия, именуемые модули, которые посещать нужно обязательно, невзирая на то, нужно это ребенку или нет», — пишет Инна Ветренко.