Омский политолог раскритиковала ЕГЭ, на которых больным школьникам запрещают платки

Posted 5 июня 2019, 07:59
Published 5 июня 2019, 07:59
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Двухгодичный период подготовки к Единым государственным экзаменам Инна Ветренко называет никак иначе, как ужасом. Через это испытание политолог прошла дважды — со старшей дочерью в 2012 году и с младшей — в этом году.
С ее слов, за последние семь лет стало значительно хуже — процесс подготовки к экзаменам все больше монетизируется. Речь не только об оплате занятий с репетиторами, но и школьной подготовки.
«Обе дочери учились в одной из самых престижных школ города Омска. Начиная с 10 класса все педагоги и администрация работали только на натаскивание детей на решение измерительных материалов ЕГЭ по своим предметам. Вечные пробники, которые почему-то платные, объясняли тем, что их же нужно проверять кому-то, постоянный прессинг — вы не должны подвести нашу школу, у нас всегда самые лучшие результаты по городу. Дополнительные платные занятия, именуемые модули, которые посещать нужно обязательно, невзирая на то, нужно это ребенку или нет», — пишет Инна Ветренко.
Тем не менее платных стараний школьных педагогов все равно оказывается недостаточно и родители вынуждены обращаться к репетиторам. За время существования системы ЕГЭ сложился целый институт репетиторства со своими законами и расценками. В среднем стоимость одного занятия составляет 1000 — 1500 рублей.
Однако многие не могут позволить себе частные уроки, и с этого, считает Ветренко, начинается социальное расслоение и неравенство при, казалось бы, равных правах на бесплатное образование.
Сама процедура сдачи государственных экзаменов в описании Инны Ветренко выглядит очень унизительно:
«Детей обыскивали металлоискателями, проводили через рамки, забирали все!!! Недоверие к ним и подозрения изначально витали в воздухе. Как в такой обстановке сконцентрироваться? У одноклассницы моей дочери, которая болела, забрали платочки-салфетки для носа. Она просила хотя бы одну, но ей сказали — нельзя. Девочка 3 часа 50 минут вытиралась маленькой салфеткой для очков».
В итоге Инна Ветренко озвучила вопросы, которые уже давно не находят ответов у родителей школьников: «Нам говорят, что ЕГЭ постоянно пытаются усовершенствовать и улучшить. В чем, можно узнать? За что это нашим детям?».