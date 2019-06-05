gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июня 2019, 00:58

Published 5 июня 2019, 00:58

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Дорожная служба приступила к ремонту тротуаров в Омске

Дорожная служба приступила к ремонту тротуаров в Омске

5 июня 2019, 00:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В строительный сезон 2019 года в Омске запланирован ремонт 311 тротуаров на общей площади 100 тыс квадратных метров, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» уже закончили обустройство пешеходной дорожки вдоль дома № 22 по улице Конева, тротуара по улице 22 Декабря, подхода к пешеходному переходу по улице Дмитриева между домами № 69 и 71, подходов к остановке общественного транспорта «3-я Енисейская» на мосту имени 60 лет Победы, тротуара к пешеходному переходу в районе дома № 14 по улице Ватутина, пешеходной дороги вблизи дома № 29 по улице Ватутина и других участках.

Перечень тротуаров, подлежащих ремонту, формировался с учетом востребованности населением — вблизи многоквартирных домов и частного сектора на пути к остановкам общественного транспорта, больницам, школам, детским садам, торговым комплексам и другим объектам городской инфраструктуры.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика