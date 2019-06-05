Дорожная служба приступила к ремонту тротуаров в Омске

Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» уже закончили обустройство пешеходной дорожки вдоль дома № 22 по улице Конева, тротуара по улице 22 Декабря, подхода к пешеходному переходу по улице Дмитриева между домами № 69 и 71, подходов к остановке общественного транспорта «3-я Енисейская» на мосту имени 60 лет Победы, тротуара к пешеходному переходу в районе дома № 14 по улице Ватутина, пешеходной дороги вблизи дома № 29 по улице Ватутина и других участках.