За хранение более 25 кг наркотиков молодого омича осудили на три года колонии

Posted 4 июня 2019, 00:05
Published 4 июня 2019, 00:05
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Преступление вскрылось в начале января 2019 года, когда правоохранительные органы обнаружили, что омич хранил более 25 кг наркотических веществ растительного происхождения у себя дома.
Молодому человеку удалось доказать в суде, что, несмотря на крупную партию наркотиков, он не намеревался распространять запрещенные вещества. С учетом всех представленных аргументов со сторон государственного обвинителя и защиты судья приговорил омича к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.