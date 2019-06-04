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Posted 4 июня 2019, 00:05

Published 4 июня 2019, 00:05

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

За хранение более 25 кг наркотиков молодого омича осудили на три года колонии

За хранение более 25 кг наркотиков молодого омича осудили на три года колонии

4 июня 2019, 00:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Суд вынес решение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя села Целинное Русско-Полянского района Омской области. Его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических веществ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Преступление вскрылось в начале января 2019 года, когда правоохранительные органы обнаружили, что омич хранил более 25 кг наркотических веществ растительного происхождения у себя дома.

Молодому человеку удалось доказать в суде, что, несмотря на крупную партию наркотиков, он не намеревался распространять запрещенные вещества. С учетом всех представленных аргументов со сторон государственного обвинителя и защиты судья приговорил омича к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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