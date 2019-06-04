За хранение более 25 кг наркотиков молодого омича осудили на три года колонии

Молодому человеку удалось доказать в суде, что, несмотря на крупную партию наркотиков, он не намеревался распространять запрещенные вещества. С учетом всех представленных аргументов со сторон государственного обвинителя и защиты судья приговорил омича к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.