gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2019, 08:39

Published 4 июня 2019, 08:39

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В воде из Иртыша не нашли избытка цинка

В воде из Иртыша не нашли избытка цинка

4 июня 2019, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном управлении МЧС сообщили, что информация о загрязнении реки Иртыш цинком не нашла подтверждения после проведенных экспертиз.

Лабораторный центр «Омскводоканала», по сообщению ведомства, ежесуточно проводит контроль качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Отслеживается химический состав и биологическое содержимое, и на сегодняшний день городские системы подают в город полностью пригодную для питья воду.

«По результатам протокола исследования питьевой воды от 4 июня 2019 года содержание цинка по данным лабораторного центра не превышает допустимых норм. Фактическое содержание цинка менее 0,005 мг/л при допустимой концентрации по санитарным правилам 5 мг/л, то есть фактическая концентрация в 1000 раз меньше допустимой», — сообщили в ведомстве, отметив, что качество водопроводной воды, подаваемой в город, также соответствует санитарным нормам.

В конце мая в Сети дважды появлялось сообщение о том, что после взрыва на одном из предприятий в Республике Казахстан вода из реки Иртыш станет непригодной для питья. В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что в обоих случаях распространялась ложная информация. Указанный в рассылке автор сообщения заявил о непричастности и недоброжелателях.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика