В воде из Иртыша не нашли избытка цинка

Posted 4 июня 2019, 08:39
Published 4 июня 2019, 08:39
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Лабораторный центр «Омскводоканала», по сообщению ведомства, ежесуточно проводит контроль качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Отслеживается химический состав и биологическое содержимое, и на сегодняшний день городские системы подают в город полностью пригодную для питья воду.
«По результатам протокола исследования питьевой воды от 4 июня 2019 года содержание цинка по данным лабораторного центра не превышает допустимых норм. Фактическое содержание цинка менее 0,005 мг/л при допустимой концентрации по санитарным правилам 5 мг/л, то есть фактическая концентрация в 1000 раз меньше допустимой», — сообщили в ведомстве, отметив, что качество водопроводной воды, подаваемой в город, также соответствует санитарным нормам.
В конце мая в Сети дважды появлялось сообщение о том, что после взрыва на одном из предприятий в Республике Казахстан вода из реки Иртыш станет непригодной для питья. В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что в обоих случаях распространялась ложная информация. Указанный в рассылке автор сообщения заявил о непричастности и недоброжелателях.