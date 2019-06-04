В воде из Иртыша не нашли избытка цинка

В конце мая в Сети дважды появлялось сообщение о том, что после взрыва на одном из предприятий в Республике Казахстан вода из реки Иртыш станет непригодной для питья. В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что в обоих случаях распространялась ложная информация. Указанный в рассылке автор сообщения заявил о непричастности и недоброжелателях.