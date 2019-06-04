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Posted 4 июня 2019, 09:01

Published 4 июня 2019, 09:01

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омской области дороже всего оценивают труд дорожников и программистов

В Омской области дороже всего оценивают труд дорожников и программистов

4 июня 2019, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном управлении государственной службы занятости населения опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей.

Абсолютными лидерами в рейтинге остаются рабочие специальности. Компания «Траст-Строй» предлагает электрогазосварщику 85-100 тыс рублей, а предприятие «АльМега» готово ежемесячно платить своим машинистам дорожно-транспортных машин от 50 до 100 тыс рублей.

Среди служащих высокая зарплата у программистов ЗАО «Завод СибГазСтройдеталь» — здесь они в месяц получают от 80 до 120 тыс рублей. В сфере здравоохранения самые высокие зарплаты у врачей-анестезиологов в «Городском клиническом перинатальном центре». Их среднемесячная зарплата также равняется 80-100 тыс рублей.

Кроме этого, наиболее оплачиваемыми оказались должности в сфере административной деятельности. Здесь средний месячный оклад составил 39 тыс рублей. Следующей стала сфера строительства, где специалисты в среднем приносят домой по 35 тыс рублей. Работники транспортной сферы в месяц получают около 26 тыс рублей.

В бюджетных организациях и на предприятиях, связанных с сельским хозяйством, средняя зарплата составляет от 15 до 17 тыс рублей. Заработная плата при трудоустройстве без профессиональной квалификации (сторож, дворник, уборщица) равна минимальному размеру оплаты труда и составляет около 12 тыс рублей.

В ведомстве подчеркивают, что при составлении рейтинга не учитывались вакансии с вахтовым характером работы.

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