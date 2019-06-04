В Омской области дороже всего оценивают труд дорожников и программистов

Среди служащих высокая зарплата у программистов ЗАО «Завод СибГазСтройдеталь» — здесь они в месяц получают от 80 до 120 тыс рублей. В сфере здравоохранения самые высокие зарплаты у врачей-анестезиологов в «Городском клиническом перинатальном центре». Их среднемесячная зарплата также равняется 80-100 тыс рублей.