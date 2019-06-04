В Омске женщина ограбила пенсионера у ломбарда, куда сдала ранее украденный телефон

Кроме этого, полицейские установили, что омичка причастна к еще одному преступлению, которое она совершила в тот же день. Через три часа после раскрытия преступления в полицию обратился еще один житель Советского округа и рассказал, что женщина украла у него телефон стоимостью 30 тыс рублей. Заявитель назвал омичку по имени, так как был с ней знаком, и рассказал, что она незаметно вытащила у него мобильный телефон, пока находилась у него в гостях.