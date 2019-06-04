В Омске женщина ограбила пенсионера у ломбарда, куда сдала ранее украденный телефон

Posted 4 июня 2019, 10:04
Published 4 июня 2019, 10:04
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Пенсионер рассказал сотрудникам правопорядка, что ограбление случилось на остановке общественного транспорта «Ермак». К нему подошла незнакомая женщина, некоторое время постояла рядом, а затем выхватила из рук мужчины деньги. Догнать ее пенсионеру не удалось.
Сотрудники уголовного розыска по описанию и приметам предположили, что к ограблению может быть причастна ранее судимая 30-летняя жительница Кировского округа. В ведомстве пояснили, что в тот же день ее задержали и доставили в полицию.
Кроме этого, полицейские установили, что омичка причастна к еще одному преступлению, которое она совершила в тот же день. Через три часа после раскрытия преступления в полицию обратился еще один житель Советского округа и рассказал, что женщина украла у него телефон стоимостью 30 тыс рублей. Заявитель назвал омичку по имени, так как был с ней знаком, и рассказал, что она незаметно вытащила у него мобильный телефон, пока находилась у него в гостях.
Горожанин пояснил, что не стал сразу обращаться в полицию, потому что надеялся, что женщина сама вернет украденное. Однако, как потом выяснилось, украденный телефон она сдала в ломбард у остановки «Ермак», где и совершила ограбление.
В пресс-службе омской полиции сообщили, что украденный телефон в ближайшее время будет изъят. В настоящее время дознаватель отдела полиции № 8 возбудил два уголовных дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 161 УК РФ «Грабеж».