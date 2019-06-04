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Posted 4 июня 2019, 10:04

Published 4 июня 2019, 10:04

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске женщина ограбила пенсионера у ломбарда, куда сдала ранее украденный телефон

В Омске женщина ограбила пенсионера у ломбарда, куда сдала ранее украденный телефон

4 июня 2019, 10:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С заявлением о краже в полицию обратился 64-летний житель Советского округа Омска, из рук которого неизвестная женщина выхватила 5 600 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Пенсионер рассказал сотрудникам правопорядка, что ограбление случилось на остановке общественного транспорта «Ермак». К нему подошла незнакомая женщина, некоторое время постояла рядом, а затем выхватила из рук мужчины деньги. Догнать ее пенсионеру не удалось.

Сотрудники уголовного розыска по описанию и приметам предположили, что к ограблению может быть причастна ранее судимая 30-летняя жительница Кировского округа. В ведомстве пояснили, что в тот же день ее задержали и доставили в полицию.

Кроме этого, полицейские установили, что омичка причастна к еще одному преступлению, которое она совершила в тот же день. Через три часа после раскрытия преступления в полицию обратился еще один житель Советского округа и рассказал, что женщина украла у него телефон стоимостью 30 тыс рублей. Заявитель назвал омичку по имени, так как был с ней знаком, и рассказал, что она незаметно вытащила у него мобильный телефон, пока находилась у него в гостях.

Горожанин пояснил, что не стал сразу обращаться в полицию, потому что надеялся, что женщина сама вернет украденное. Однако, как потом выяснилось, украденный телефон она сдала в ломбард у остановки «Ермак», где и совершила ограбление.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что украденный телефон в ближайшее время будет изъят. В настоящее время дознаватель отдела полиции № 8 возбудил два уголовных дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 161 УК РФ «Грабеж».

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