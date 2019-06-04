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Posted 4 июня 2019, 04:01

Published 4 июня 2019, 04:01

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Колосовской ЦРБ подделывали справки для будущих работников нефтяных компаний

В Колосовской ЦРБ подделывали справки для будущих работников нефтяных компаний

4 июня 2019, 04:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области возбуждены два уголовных дела после проведенной прокуратурой проверки Колосовской центральной районной больницы, где вскрылись факты подделки персоналом медицинских документов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

По данным ведомства, в течение 2018 года работники районной больницы, личности которых пока не установлены, выдавали поддельные заключения пациентам о прохождении периодического медицинского осмотра, хотя фактического посещения врачей не осуществлялось.

Получив поддельные медицинские заключения, местные жители трудоустраивались на предприятия нефтяной и газовой промышленности в районах Крайнего Севера для работы с вредными и опасными веществами и производственными факторами.

Расследование уголовных дел продолжается. Его ход контролируется Прокуратурой Омской области.

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