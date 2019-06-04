В Колосовской ЦРБ подделывали справки для будущих работников нефтяных компаний

Posted 4 июня 2019, 04:01
Published 4 июня 2019, 04:01
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
По данным ведомства, в течение 2018 года работники районной больницы, личности которых пока не установлены, выдавали поддельные заключения пациентам о прохождении периодического медицинского осмотра, хотя фактического посещения врачей не осуществлялось.
Получив поддельные медицинские заключения, местные жители трудоустраивались на предприятия нефтяной и газовой промышленности в районах Крайнего Севера для работы с вредными и опасными веществами и производственными факторами.
Расследование уголовных дел продолжается. Его ход контролируется Прокуратурой Омской области.