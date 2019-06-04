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Posted 4 июня 2019, 10:44

Published 4 июня 2019, 10:44

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омичей, получивших маткапитал за выдуманного ребенка, приговорили к условному сроку

Омичей, получивших маткапитал за выдуманного ребенка, приговорили к условному сроку

4 июня 2019, 10:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ленинский районный суд вынес приговор омичке и ее приятелям, которые обманным путем похитили у государства более 400 млн рублей. По данным суда, женщина получила материнский капитал за ребенка, которого у нее не было.

Омичей обвинили в мошенничестве при получении социальных выплат по поддельным сведениям по предварительному сговору в крупном размере. В отношении троих горожан были возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159.2 УК РФ.

Во время расследования версия следствия подтвердилась. Омичка захотела получить материнский капитал, положенный за второго ребенка, однако такового у нее не было. Однако ее знакомые, семейная пара, предложили обратиться в ЗАГС и сказать, что вторые роды прошли дома.

После этих действий омичке выдали настоящее свидетельство о рождении несуществующего ребенка. С ним она обратилась в отделение Пенсионного фонда, где позже получила сертификат на материнский капитал. Обналичить деньги ей удалось, предоставив поддельный договор займа с коммерческой фирмой якобы для строительства жилья.

После всех проделанных действий омичка получила из федерального бюджета более 450 тыс рублей. Кроме этого, ей выплачивали незаконное пособие по уходу за ребенком. Часть денег, по данным суда, женщина передала семейной паре, которая помогла ей осуществить задуманное.

В итоге Ленинский суд приговорил омичей к условному лишению свободы сроком от 2.5 до 3 лет. Все деньги, которые они незаконно получили за несуществующего ребенка, омичи должны вернуть в казну государства. Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.

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