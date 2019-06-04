Из-за долгов по налогам почти 200 омичей проведут летние каникулы в России

Ограничение на выезд из страны для должников вводится временно. Чтобы вновь получить возможность выехать за пределы России, должникам следует погасить все имеющиеся задолженности. При этом в УФНС отметили, что омичам при планировании заграничного отдыха следует заранее проверить, есть ли у них налоговые задолженности.