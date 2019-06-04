Из-за долгов по налогам почти 200 омичей проведут летние каникулы в России

Posted 4 июня 2019, 09:29
Published 4 июня 2019, 09:29
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Судебные приставы на основании обращений налоговой лишили этих жителей Омска и Омской области возможности вылета за границу из-за неуплаты имущественных налогов. В ведомстве уточняют, что такие налоги обязаны уплатить физические лица, в собственности которых есть квартира, жилой дом, земельный участок или иные объекты недвижимости. Кроме этого, таким налогом облагаются и транспортные средства.
Ограничение на выезд из страны для должников вводится временно. Чтобы вновь получить возможность выехать за пределы России, должникам следует погасить все имеющиеся задолженности. При этом в УФНС отметили, что омичам при планировании заграничного отдыха следует заранее проверить, есть ли у них налоговые задолженности.