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Posted 4 июня 2019, 09:29

Published 4 июня 2019, 09:29

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Из-за долгов по налогам почти 200 омичей проведут летние каникулы в России

Из-за долгов по налогам почти 200 омичей проведут летние каникулы в России

4 июня 2019, 09:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С января по май текущего года долги по уплате налогов накопили 194 омича. Такие цифры приводит УФНС России по Омской области.

Судебные приставы на основании обращений налоговой лишили этих жителей Омска и Омской области возможности вылета за границу из-за неуплаты имущественных налогов. В ведомстве уточняют, что такие налоги обязаны уплатить физические лица, в собственности которых есть квартира, жилой дом, земельный участок или иные объекты недвижимости. Кроме этого, таким налогом облагаются и транспортные средства.

Ограничение на выезд из страны для должников вводится временно. Чтобы вновь получить возможность выехать за пределы России, должникам следует погасить все имеющиеся задолженности. При этом в УФНС отметили, что омичам при планировании заграничного отдыха следует заранее проверить, есть ли у них налоговые задолженности.

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