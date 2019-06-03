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Posted 3 июня 2019, 13:04

Published 3 июня 2019, 13:04

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Во вторник из-за празднования Ураза-байрам центр Омска перекроют на 7 часов

Во вторник из-за празднования Ураза-байрам центр Омска перекроют на 7 часов

3 июня 2019, 13:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Завтра в Центральном округе Омска перекроют несколько улиц. В городской администрации сообщили, что движение будет запрещено с 6 до 13 часов.

В частности, на несколько часов будет приостановлено движение по улицам 19-я Линия и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Связано это с проведением масштабного мероприятия.

Улицы, по данным ведомства, перекрывают для обеспечения безопасности участникам праздника Ураза-байрам. По распоряжению горадминистрации на указанном участке дороги будет функционировать временная схема движения транспорта. После 13 часов дорожное движение здесь продолжится в обычном режиме.

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