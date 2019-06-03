Во вторник из-за празднования Ураза-байрам центр Омска перекроют на 7 часов

Posted 3 июня 2019, 13:04
Published 3 июня 2019, 13:04
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В частности, на несколько часов будет приостановлено движение по улицам 19-я Линия и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Связано это с проведением масштабного мероприятия.
Улицы, по данным ведомства, перекрывают для обеспечения безопасности участникам праздника Ураза-байрам. По распоряжению горадминистрации на указанном участке дороги будет функционировать временная схема движения транспорта. После 13 часов дорожное движение здесь продолжится в обычном режиме.