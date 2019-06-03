Омские химические предприятия почти вдвое сократили объемы налоговых отчислений

Posted 3 июня 2019, 03:40
Published 3 июня 2019, 03:40
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
При этом налоговики отмечают, что поступления от компаний данной отрасли резко сократились — по отношению к 2017 году они снизились на 47.4 %, или на 0.1 млрд рублей. Сейчас доля поступлений от химического комплекса составляют всего 0.6 % от всего объема платежей в консолидированный бюджет РФ.
Лидерами по налоговым отчислениям признаны: ООО «Полиом», ПАО «Омский каучук», ОАО «Автогенный завод», ООО «НПФ «Акрил» и ООО «НПО «Промэкология».