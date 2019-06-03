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Posted 3 июня 2019, 03:40

Published 3 июня 2019, 03:40

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омские химические предприятия почти вдвое сократили объемы налоговых отчислений

Омские химические предприятия почти вдвое сократили объемы налоговых отчислений

3 июня 2019, 03:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление Федеральной налоговой службы Омской области подвело итоги по налоговым сборам с предприятий, занимающихся производством химических веществ. За 2018 год они перечислили в бюджеты всех уровней 1 млрд рублей.

При этом налоговики отмечают, что поступления от компаний данной отрасли резко сократились — по отношению к 2017 году они снизились на 47.4 %, или на 0.1 млрд рублей. Сейчас доля поступлений от химического комплекса составляют всего 0.6 % от всего объема платежей в консолидированный бюджет РФ.

Лидерами по налоговым отчислениям признаны: ООО «Полиом», ПАО «Омский каучук», ОАО «Автогенный завод», ООО «НПФ «Акрил» и ООО «НПО «Промэкология».

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