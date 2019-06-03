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Posted 3 июня 2019, 03:15

Published 3 июня 2019, 03:15

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омская полиция выясняет обстоятельства отравления школьника

Омская полиция выясняет обстоятельства отравления школьника

3 июня 2019, 03:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В одну из городских больниц Омска доставили 16-летнего подростка с отравлением, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Школьник проживает в Кировском административном округе Омска. Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. Полицейскими уже опрошены законные представители несовершеннолетнего ребенка. Проверка по факту отравления продолжается.

Подробности произошедшего в пресс-службе регионального УМВД не сообщают. Данные о том, чем было вызвано отравление и при каких обстоятельствах, пока не разглашаются.

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