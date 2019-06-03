Омская полиция выясняет обстоятельства отравления школьника

Posted 3 июня 2019, 03:15
Published 3 июня 2019, 03:15
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Школьник проживает в Кировском административном округе Омска. Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. Полицейскими уже опрошены законные представители несовершеннолетнего ребенка. Проверка по факту отравления продолжается.
Подробности произошедшего в пресс-службе регионального УМВД не сообщают. Данные о том, чем было вызвано отравление и при каких обстоятельствах, пока не разглашаются.